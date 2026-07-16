Preparan actividades para festejar el Día de los Niños

Las Tunas.- Celebrar por todo lo alto el Día de los Niños es aspiración de artistas, emprendedores y otros hacedores, quienes durante esta semana han preparado varias propuestas para “los que saben querer” y la familia tunera, en general.

Entre los más activos en ese sentido figuran los artistas escénicos, a quienes desde el inicio del verano se les ha visto en diferentes escenarios, apoyando la programación cultural de la provincia y la recreación sana de la población. Por ello, ante el advenimiento de la fecha en que agasajamos a nuestros infantes se “han puesto las pilas”, como decimos en buen cubano, y participan en diversidad de acciones.

Así informó Carlos Rodríguez, productor del Consejo Provincial de las Artes Escénicas: “Se prevén actividades en el Parque Temático, El mundo de los niños (“Los caballitos de la Feria”), el cabaret Bajo las Estrellas, la plaza cultural de El Tanque y otras áreas citadinas, así como en Bartle, Becerra y Villanueva. También destaca la apertura del complejo recreativo Zoológico – Parque de Diversiones, una esperada opción para los pequeños de casa”.

Esta alegría ha contagiado para bien las redes sociales, que se han hecho eco de invitaciones como la de la payasita Tonguita con sus singulares “invitados” (Ricitos de Oro y los Tres Ositos), para el domingo, a las 6:30 p.m, en la plaza de Casa Piedra, y de manera gratuita.

También despierta la expectativa la PequeFiesta que compartirá ese día OporTuna, la comunidad de emprendedores de Las Tunas, en el cabaret Bajo las Estrellas, a las 9:30 a.m. Ofertas gastronómicas, productos exclusivos de emprendedores locales, juegos y otras sorpresas conminan a la asistencia, por precios accesibles. Además, en la noche dominical, la plaza cultural Armando Hart Dávalos, del centro histórico, abrazará el espectáculo Mi verano mágico, protagonizado por la compañía Huracán Mágico. Con estas y otras propuestas, apostaremos desde aquí por el bienestar bien merecido de nuestros niños, esos que –como bien dijo Martí- son “la esperanza del mundo”.

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