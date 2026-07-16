Naviera francesa suspende envíos a Cuba y deja en Jamaica contenedores con insumos médicos

La naviera francesa CMA CGM suspendió el transporte de cargas con destino a Cuba y dejó retenidos en el puerto de Kingston, Jamaica, decenas de contenedores que debían arribar a la Isla, como consecuencia de la aplicación de las más recientes medidas coercitivas de Estados Unidos contra el país.

Entre las cargas afectadas se encuentra un contenedor enviado por la organización solidaria SODePAZ, que transporta más de 3,5 millones de jeringuillas y agujas destinadas al sistema de salud en la provincia de Santiago de Cuba.

Según un comunicado de la empresa citado por diversos medios, “tras la orden ejecutiva estadounidense emitida el 1 de mayo, CMA CGM ha decidido suspender sus reservas con origen o destino en Cuba hasta nuevo aviso”. La compañía añadió que sigue de cerca la evolución de la situación y adecuará sus operaciones al marco regulatorio vigente.

La naviera indicó como únicas alternativas el retorno de los contenedores al puerto de origen o el traslado de las mercancías a otra empresa de transporte marítimo, lo que implica nuevos costos para quienes realizan los envíos.

De igual forma, la empresa alemana Hapag-Lloyd anunció la suspensión de reservas hacia Cuba al considerar que existen riesgos de incumplimiento derivados de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump.

La disposición, emitida el pasado 1 de mayo, amplía el alcance de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba al incluir a personas y entidades extranjeras que operen o presten apoyo a sectores considerados estratégicos para la economía cubana.

La decisión de estas navieras constituye un nuevo obstáculo para el comercio y el suministro de bienes esenciales a la Isla, en el contexto del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

(Tomado de Cubadebate)