Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

El Correo: Un Lazo que Perdura

 - Evelyn Charité
   60
Este 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo, fecha establecida en 1969 para honrar la creación de la Unión Postal Universal en 1874. Lejos de ser una reliquia, el servicio postal mantiene una vigencia sorprendente, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia conectora.

En la era del email y los mensajes instantáneos, el correo físico conserva un valor único: acerca productos, conecta familias y sostiene economías, especialmente en regiones con acceso digital limitado. Su capacidad para llegar a cada rincón lo hace insustituible.

En Cuba, con una tradición postal que data de 1756, este servicio evolucionó hasta conformar el Grupo Empresarial Correos de Cuba. Con 10,000 trabajadores y 820 unidades en todo el país, su misión es mantenerse «¡Al servicio de todos!» mediante una gestión moderna y eficiente.

En Las Tunas, el correo demuestra su vitalidad comunitaria. La oficina provincial ha ampliado sus servicios respondiendo a las necesidades actuales de la población y reforzando su papel como punto de acceso esencial a diversos trámites.

Hoy, al celebrar esta efeméride, reconocemos no solo la historia, sino el presente de un servicio que sigue tejiendo conexiones tangibles en nuestro mundo cada vez más virtual. El correo perdura porque, en esencia, sigue cumpliendo su misión primordial: unir a las personas.

Temas: Correo postal - Cuba - Las Tunas

Últimas noticias

Ernesto Che Guevara: un paradigma eterno de lucha

La imagen legendaria del Guerrillero Heroico Ernesto Guevara de la Serna se inmortaliza en varias naciones del mundo para encumbrar el legado de un hombre que denota en la historia por su condición de combatiente y como ícono de resistencia.

Producción de alimentos de la mano de la ciencia

Más que en otras oportunidades, ahora el sector agropecuario de la provincia de Las Tunas demanda la aplicación de un modelo de desarrollo integral basado en ciencia e innovación y que conduzca a la satisfacción de las necesidades alimentarias de todos los habitantes.

Renuevan herbario del jardín botánico de Las Tunas

El jardín botánico de Las Tunas amplió y renovó su herbario, un viejo anhelo del colectivo de la instalación que ahora dispone de un local en mejores condiciones para mantener su colección científica de plantas secas con propósitos demostrativos, de investigación y de referencia histórica.

Analizan en Las Tunas estrategia intersectorial en apoyo al PAMI

Ante múltiples factores de riesgos el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) en la provincia de Las Tunas apuesta por la labor intersectorial para priorizar el bienestar de las gestantes y sus bebés, y asegurar mejores indicadores al cierre del actual calendario en el cual se registran más de dos mil 300 nacimientos.

Más leido

