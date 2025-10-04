4 de Oct de 2025

Cuba se lleva el último boleto al Mundial sub 23

 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- El equipo cubano de béisbol sub 23 años logró una victoria espectacular ante México 5×4 en ocho entradas  y consiguió el último boleto mundialista en disputa en el Panamericano Sub-23, que se celebra en Panamá.

Los cubanos llegaron perdiendo 4×1 al séptimo capítulo, pero el santiaguero Raider Sánchez se puso el traje de héroe al ligar un doblete que encontró las bases llenas y de esta manera empató el choque.

En la octava entrada, el granmense Yulieski Remón impulsó la carrera de la victoria con un fly de sacrificio al jardín derecho y de frenar a los mexicanos se encargó el relevista Yuniel Batista, quien se llevó la victoria al no permitir carreras en dos entradas.

Para Batista y los amantes del béisbol en la Isla quedará por siempre en la retina, el ponche a Manuel Alejandro Urías con las bases llenas.

El equipo cubano se quedó además con la medalla de bronce en este campeonato y se unió a Panamá y Puerto Rico como los equipos clasificados al Mundial  de Nicaragua.

En este partido Yassel Izaguirre ligó dos indiscutibles y fue el único tunero en jugar todos los partidos. Los otros dos representantes del Balcón del Oriente cubano, Jean Lucas Baldoquín y Eliander Bravo estuvieron lesionados.

 

