26 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Activado Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas

25 de Oct de 2025
 - Ordey Díaz Escalona
   963
Portada » Noticias » Las Tunas » Activado Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas

Las Tunas.- A prepararnos para el peor de los escenarios posibles convocó el presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, durante la primera reunión de trabajo de este órgano tras ser declarada la fase informativa para las provincias orientales y Camagüey.

«Hay que lograr mayor percepción de riesgo en la población y que se mantenga informada por los medios oficiales», añadió el también primer secretario del Partido en la provincia, quien orientó la activación de todos los grupos y subgrupos de trabajo incluyendo las zonas de defensa de cada uno de los consejos populares.

«De lo que se trata ahora es de poner en práctica cada una de las disposiciones establecidas para esta fase», insistió Lorenzo Rodríguez y agregó que el papel del grupo ideológico es clave en aras de movilizar la conciencia de las personas y convidarlas a adoptar medidas de carácter personal y familiar para enfrentar la situación.

Por su parte, Yelenis Tornet Menéndez, jefa del Grupo Económico-Social, enfatizó en poner a buen resguardo los recursos de la economía, activar la comisión de evacuación e iniciar la cosecha de productos agropecuarios que puedan peligrar y a la población.

Durante la jornada de este sábado los principales jefes del Consejo de Defensa Provincial se vincularán con cada uno de los municipios para chequear las medidas por implementar, fundamentalmente la identificación de los principales riesgos y vulnerabilidades, y mantener contacto directo y permanente con cada uno de los subgrupos de trabajo a todos los niveles.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Consejo de Defensa Provincial - Las Tunas

Últimas noticias

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

No podemos hacer gastos innecesarios pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos que utilizar en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección reunido en completa composición como establece la fase de alerta.

Embalse Las Mercedes en «Colombia» con capacidad para recibir lluvias

El presidente del Consejo de Defensa Municipal en Colombia, Yandry Otaño Guerra, y el vicepresidente, Elvis Espinosa García, constataron que el embalse Las Mercedes, mayor reservorio de agua del territorio, se encuentra al 40 por ciento de su capacidad, por lo que bien pudiera asimilar un gran volumen de agua tras el posible paso del huracán Melissa por la zona oriental de Cuba.

Profesionales de Las Tunas, solidarios hacia La Habana

El personal de Enfermería, que desempeña un papel importante en las instituciones sanitarias, se distingue hoy por muestras de solidaridad y humanismo en un grupo de profesionales de Las Tunas que se trasladaron a la capital del país, en apoyo a labores asistenciales.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declara fase de alerta para el oriente de Cuba

En su nota informativa no 2 sobre la Tormenta Tropical Melissa, emitida al mediodía de este sábado, el Estado Mayor de la Defensa Civil estableció la fase de Alerta desde las 15:00 horas para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la Fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Más leido

Otras Noticias

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

No podemos hacer gastos innecesarios pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos que utilizar en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección reunido en completa composición como establece la fase de alerta.

Embalse Las Mercedes en «Colombia» con capacidad para recibir lluvias

Embalse Las Mercedes en «Colombia» con capacidad para recibir lluvias

El presidente del Consejo de Defensa Municipal en Colombia, Yandry Otaño Guerra, y el vicepresidente, Elvis Espinosa García, constataron que el embalse Las Mercedes, mayor reservorio de agua del territorio, se encuentra al 40 por ciento de su capacidad, por lo que bien pudiera asimilar un gran volumen de agua tras el posible paso del huracán Melissa por la zona oriental de Cuba.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declara fase de alerta para el oriente de Cuba

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declara fase de alerta para el oriente de Cuba

En su nota informativa no 2 sobre la Tormenta Tropical Melissa, emitida al mediodía de este sábado, el Estado Mayor de la Defensa Civil estableció la fase de Alerta desde las 15:00 horas para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la Fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *