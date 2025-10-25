Activado Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas

Las Tunas.- A prepararnos para el peor de los escenarios posibles convocó el presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, durante la primera reunión de trabajo de este órgano tras ser declarada la fase informativa para las provincias orientales y Camagüey.

«Hay que lograr mayor percepción de riesgo en la población y que se mantenga informada por los medios oficiales», añadió el también primer secretario del Partido en la provincia, quien orientó la activación de todos los grupos y subgrupos de trabajo incluyendo las zonas de defensa de cada uno de los consejos populares.

«De lo que se trata ahora es de poner en práctica cada una de las disposiciones establecidas para esta fase», insistió Lorenzo Rodríguez y agregó que el papel del grupo ideológico es clave en aras de movilizar la conciencia de las personas y convidarlas a adoptar medidas de carácter personal y familiar para enfrentar la situación.

Por su parte, Yelenis Tornet Menéndez, jefa del Grupo Económico-Social, enfatizó en poner a buen resguardo los recursos de la economía, activar la comisión de evacuación e iniciar la cosecha de productos agropecuarios que puedan peligrar y a la población.

Durante la jornada de este sábado los principales jefes del Consejo de Defensa Provincial se vincularán con cada uno de los municipios para chequear las medidas por implementar, fundamentalmente la identificación de los principales riesgos y vulnerabilidades, y mantener contacto directo y permanente con cada uno de los subgrupos de trabajo a todos los niveles.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube