Resguarda Las Tunas a residentes en comunidad granmense de Guamo

Las Tunas.- Esta mañana el Centro Mixto Simón Bolívar, en la ciudad de Las Tunas, comenzó a recibir a residentes en la zona de Guamo, de Granma, ante el peligro de inundaciones por el desbordamiento del río Cauto y la obstrucción del paso hacia Bayamo y otras comunidades de la vecina provincia.

Durante la madrugada, más de mil personas fueron evacuadas por vía férrea hasta el municipio de Jobabo, donde permanecerán hasta 350 de ellos, pues es la capacidad del sureño territorio.

Algunas familias se trasladarán a Colombia y otras ya están en viviendas de esta cabecera provincial. También se resguardan en el centro 19 granmenses que llegaron hasta la instalación por sus propios medios, para preservar sus vidas y algunos recursos materiales.

Misleysis López Pérez, miembro del Buró Municipal del Partido, al frente del centro de protección, dijo que están creadas las condiciones para proteger a 200 personas, a los que se garantiza alimentos y atención sanitaria.

En Las Tunas también se alistan otros centros educacionales como la Escuela Pedagógica Rita Longa, la Universidad y la Escuela de Iniciación Deportiva Carlos Leyva González.

Se reserva el Instituto Preuniversitario Vocacional Luis Urquiza Jorge por si es necesario amparar a residentes en zonas bajas del municipio pues se anuncian lluvias para los próximos días.

/lrc/

