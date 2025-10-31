31 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Resguarda Las Tunas a residentes en comunidad granmense de Guamo

31 de Oct de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
   7
Portada » Noticias » Las Tunas » Resguarda Las Tunas a residentes en comunidad granmense de Guamo

Las Tunas.- Esta mañana el Centro Mixto Simón Bolívar, en la ciudad de Las Tunas, comenzó a recibir a residentes en la zona de Guamo, de Granma, ante el peligro de inundaciones por el desbordamiento del río Cauto y la obstrucción del paso hacia Bayamo y otras comunidades de la vecina provincia.

Durante la madrugada, más de mil personas fueron evacuadas por vía férrea hasta el municipio de Jobabo, donde permanecerán hasta 350 de ellos, pues es la capacidad del sureño territorio.

Algunas familias se trasladarán a Colombia y otras ya están en viviendas de esta cabecera provincial. También se resguardan en el centro 19 granmenses que llegaron hasta la instalación por sus propios medios, para preservar sus vidas y algunos recursos materiales.

El Centro Mixto Simón Bolívar se alista para recibir personas de Guamo, provincia Granma. (Fotos de la autora).

Misleysis López Pérez, miembro del Buró Municipal del Partido, al frente del centro de protección, dijo que están creadas las condiciones para proteger a 200 personas, a los que se garantiza alimentos y atención sanitaria.

En Las Tunas también se alistan otros centros educacionales como la Escuela Pedagógica Rita Longa, la Universidad y la Escuela de Iniciación Deportiva Carlos Leyva González.

Se reserva el Instituto Preuniversitario Vocacional Luis Urquiza Jorge por si es necesario amparar a residentes en zonas bajas del municipio pues se anuncian lluvias para los próximos días.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: evacuados provincia Granma - Guamo - Las Tunas - Río Cauto

Últimas noticias

Ante Melissa, la furia y la firmeza: el Oriente cubano se levanta

Una vez más, el rugido del mar y la furia de los vientos han puesto a prueba la entereza del pueblo cubano. El huracán Melissa, atravesó con fuerza la región oriental de la Isla, dejando a su paso un panorama de inundaciones, daños materiales y una herida abierta en cada territorio de esta región.

Deja Melissa en Las Tunas daños menores sin pérdidas irreparables en el patrimonio museístico

La provincia de Las Tunas respiró un suspiro de alivio en el ámbito cultural tras el paso del huracán, que si bien puso a prueba la resiliencia de la región, no causó pérdidas irreparables en su patrimonio museístico. Así lo informó en declaraciones exclusivas a este medio Vicente Alvarez Morell, especialista de Patrimonio, quien detalló el proceso de evaluación y los resultados obtenidos tras una «jornada terrible».

Más leido

Otras Noticias

Ante Melissa, la furia y la firmeza: el Oriente cubano se levanta

Ante Melissa, la furia y la firmeza: el Oriente cubano se levanta

Una vez más, el rugido del mar y la furia de los vientos han puesto a prueba la entereza del pueblo cubano. El huracán Melissa, atravesó con fuerza la región oriental de la Isla, dejando a su paso un panorama de inundaciones, daños materiales y una herida abierta en cada territorio de esta región.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *