Huracán Mágico desata su «Inmortality» en el Festival Ánfora 2025

 - Sheyla Arteaga Rodriguez
Las Tunas.- El Festival Ánfora 2025, que se desarrolla del 19 al 23 de noviembre en el Cine Teatro Tunas, no es un evento más. Según de Rodelay León Figueredo, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y de la compañía Huracán Mágico, esta edición es histórica: celebra los 30 años del festival, el 50 aniversario de la enseñanza artística en Cuba y rinde homenaje al club de magia más grande de México, «El Caldero Mágico» de Oaxaca.

Sin embargo, entre todas las veladas mágicas, una brilla con luz propia para la provincia: la gala anfitriona del jueves 20 a cargo de la compañía de casa, Huracán Mágico.

«Inmortality»: un espectáculo único y complejo

León Figueredo no escatima elogios al hablar del trabajo que su compañía presentará. «Es un espectáculo, me atrevería a decir, único por sus características», confirmó al sitio.

El director destacó la complejidad y el esfuerzo detrás de esta puesta en escena. «Un espectáculo muy difícil que ha tenido mucho tiempo de montaje y es un poco complicado», explicó, generando expectativa sobre lo que el público podrá presenciar.

Rodelay León Figueredo, presidente de la compañía Huracán Mágico.

Magia y dramaturgia en la leyenda de Drácula

La apuesta de Huracán Mágico va más allá de los trucos de magia convencionales, Inmortality se propone como una experiencia narrativa integral. «Tratamos de mezclar un poco de dramaturgia con magia, una historia contada desde la magia», detalló León Figueredo.

La trama se adentra en un universo gótico. «Te digo así que es un espectáculo que trata de un lugar donde existen personas y vampiros, seres fantásticos y persecuciones y bueno, todo se basa en la historia del surgimiento de Drácula, va por ahí».

Un festival con magia internacional y local

Si bien la gala del jueves es el plato fuerte local, el Ánfora 2025 ofrece una cartelera diversa. El sábado 22 llegará uno de los momentos más esperados: «el espectáculo Domo del mago Henry», quien «viene directamente desde Turquía», donde se encuentra de contrato, «a regalárselo a todo el público de Las Tunas».

El cierre, el domingo 23, incluirá una función infantil y, a las 5:00 p.m la gala de premiación con la presentación del «querido invitado desde México, el mago Dexler», y un resumen de «lo mejor visto durante el evento».

Ante esta programación, Rodelay León hizo una invitación directa al público, especialmente para la función de su compañía: «Yo invito a que vayan al Teatro Tunas a ver Inmortality, que va a estar muy interesante, muy bonito». Una noche en la que la magia tunera promete demostrar que, a veces, la fantasía más poderosa nace en casa.

 

