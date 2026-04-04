Chaparra arrolla y Delicias vence al campeón en jornada inaugural de la Copa Puerto Basket

Chaparra arrolla y Delicias vence al campeón en jornada inaugural de la Copa Puerto Basket

Puerto Padre, Las Tunas.- La tercera edición de la Copa Puerto Basket arrancó con una jornada inaugural cargada de emociones en la emblemática cancha de La Anacahuita.

Delicias, venció ajustadamente 55 x 52 al vigente bicampeón Veteranos, mientras que Chaparra demostró su poderío ofensivo al aplastar a Aldeanos con un contundente 104 x 70.

En el primer turno de la tarde sabatina, el equipo de Chaparra saltó a la cancha con el objetivo de demostrar que su presencia en el torneo no es casualidad. Con una exhibición ofensiva que superó la barrera de los 100 puntos, se impusieron sin contemplaciones a Aldeanos, el nuevo proyecto del torneo, por un aplastante 104 x 70.

La figura indiscutible del encuentro fue Tomás García, quien con 46 puntos, reafirmó por qué es considerado uno de los jugadores más letales del circuito.

El exintegrante de Veteranos, ahora en las filas de Chaparra, fue imparable durante todo el partido y encendió las alarmas de cara al resto de la competencia.

Por Aldeanos, que mostró momentos de buen juego en su debut, sobre todo en los 2 primeros tiempos, el máximo anotador fue Dachel Inojosa con 21 puntos, aunque su esfuerzo no alcanzó para contener la embestida rival.

El plato fuerte de la jornada llegó en el segundo turno, cuando Delicias midió fuerzas con el vigente bicampeón Veteranos. En un partido parejo, disputado y de alta intensidad, Delicias logró imponer su juego y se llevó la victoria por la mínima diferencia: 55 x 52.

El actual campeón no pudo encontrar su ritmo habitual y careció de la profundidad ofensiva que lo caracterizó en los torneos anteriores, donde alcanzó la gloria en dos ocasiones consecutivas.

Por Delicias, la dupla ofensiva conformada por Yovanis Ortíz con14 puntos y Ángel Luis Álvarez con 13, fue determinante para inclinar la balanza a su favor.

Por Veteranos, Maikel Hernández lideró la ofensiva con 14 puntos, mientras que Hipólito Infante aportó 10 unidades, aunque resultaron insuficientes para evitar la derrota en el debut.

De esta manera, los quintetos de Chaparra y Delicias comienzan delante en la fase clasificatoria de la tercera edición de la Copa Puerto Basket en la Villa Azul.

/lrc/