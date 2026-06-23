Los Leñadores arrasan a los Cachorros en el Mella

Los Leñadores arrasan a los Cachorros en el Mella

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas dieron un golpe de autoridad en la semifinal de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano al aplastar 14×0 a los Cachorros de Holguín en el estadio Julio Antonio Mella.

La victoria, conseguida este lunes, dejó en evidencia la superioridad tunera, que combinó una ofensiva arrolladora con un pitcheo impecable para colocarse 2-0 en la serie al mejor de siete.

El inicio marcó el rumbo. Liuben Gallo abrió con sencillo y Henry Quintero lo impulsó con el primer remolque de la tarde. En el segundo inning, la maquinaria ofensiva se encendió: pelotazos a Luis Antonio Pérez y Maikel Yordan Molina, más imparables de Fernando De La Paz, Gallo y Yosvani Alarcón, ampliaron la ventaja a cuatro.

El quinto capítulo fue el definitivo. Siete anotaciones marcaron los tuneros, con protagonismo de Yassel Izaguirre, quien disparó su segundo jonrón de la semifinal, y de Maikel Molina, que selló el rally con cuadrangular de tres carreras.

En el sexto, José Amaury Noroña aportó un triple que remolcó dos y Pérez Hemminges añadió un elevado de sacrificio para completar la paliza.

En el montículo, Enyer Fernández firmó una salida de lujo: seis entradas, cuatro hits permitidos, sin boletos y dos ponches, manteniendo la blanqueada. Yankiel Mauris relevó en el séptimo y, pese a una base por bolas, resolvió con un doble play.

Del lado contrario, Sammy Benítez apenas resistió una entrada y dos tercios, castigado con seis imparables y cuatro carreras, lo que obligó al relevo temprano de Juan Danilo Pérez.

La ofensiva tunera no dio respiro: Izaguirre sumó tres impulsadas, mientras Quintero, Noroña y Molina también brillaron con múltiples conexiones.

Con este triunfo, Las Tunas tiene la mitad del trabajo hecho y buscará liquidar el pase a la final en el estadio Calixto García de Holguín, donde se disputarán los próximos encuentros.

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