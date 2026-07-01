Intercambian en Las Tunas gestores del proyecto Prevención y atención del embarazo y la fecundidad en la adolescencia

Intercambian en Las Tunas gestores del proyecto Prevención y atención del embarazo y la fecundidad en la adolescencia

Las Tunas.- Hasta Las Tunas llegaron los representantes del Proyecto Conjunto Prevención y atención del embarazo y la fecundidad en la adolescencia en Cuba, en intercambio con las máximas autoridades del Gobierno y la Salud Pública, junto a otros representantes que forman parte de la intersectorialidad ante el enfrentamiento a este fenómeno.

El Proyecto, que irradia su accionar en 10 municipios del país, investiga el impacto de este problema en el municipio de Jobabo, un territorio al sur de la provincia caracterizado por indicadores de resistencia al descenso de la fecundidad adolescente, y una marcada labor en la aplicación de los estándares de calidad de las juventudes, explicó la doctora Catherine Chibas Pérez, Jefa del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), del Ministerio de Salud Pública.

Chibas Pérez, significó que ante ese contexto «como parte de su implementación se pretende realizar un encuentro con el equipo coordinador, un taller de preparación para los instrumentos que se van a aplicar e intercambios con los adolescentes, pues hay que escucharlos e incorporarlos.

«El Proyecto enfocado en incrementar la calidad de la atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, sensibilizar a las comunidades y las familias con los riesgos del embarazo en esa edad, la violencia basada en género y la importancia de acceder a los servicios de salud, pues la gestación en esa etapa es atendida por varios factores de la sociedad», acotó.

En ese orden precisó que se logra la integración de todos para transformar «en una misma línea, centrados y organizados por el Gobierno, haciendo lo que toca frente a este fenómeno desde los organismos implicados, pues se estigmatiza que el enfrentamiento es responsabilidad de Salud o Educación y corresponde a toda la sociedad».

Subrayó que la iniciativa tiene la intención de ser diversa e inclusiva, con una muestra para el diagnóstico con entrevistas de 60 hembras y varones adolescentes, no sólo de los que están en la escuela, sino de aquellos que tienen conflictos, han abandonado el estudio y los que trabajan en el campo.

Por su parte Yelenys Tornet Menéndez, Gobernadora de Las Tunas mostró el interés en el acompañamiento a esta estrategia que se enfoca en reducir las tasas de fecundidad en ese grupo etario, promoviendo proyectos de vida responsables, centrado en la prevención y la atención integral a las gestantes y madres jóvenes.

Al concluir la máxima responsable del PAMI en el país afirmó que este Proyecto demuestra que se puede implementar una estrategia e involucrar a quienes serán constructores de cuánto se va a hacer para actuar en consecuencia, situando a la comunidad y la familia como actores activos en una estrategia auspiciada por agencias de las Naciones Unidas e instituciones nacionales.

Según un diagnóstico liderado por UNFPA Cuba y el Centro de Estudios sobre la Juventud, el municipio de Jobabo exhibe una tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años de 80.1 por cada mil mujeres.

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