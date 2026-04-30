Ratifica Universidad de Ciencias Médicas valor de la proyección comunitaria para transformar la localidad

Las Tunas.- Docentes de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas llegaron hasta la comunidad de San José inmersos en una jornada de intervención, promoción y prevención sanitaria, como parte de la responsabilidad social de la entidad docente y el despliegue de los estudios.

Representantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), investigadores, integrantes de varias cátedras multidisciplinarias y del claustro de profesores, acompañados por la rectora del centro de altos estudios, mostraron el vínculo y el impacto de la proyección comunitaria en esta zona vulnerable.

Los participantes potenciaron la importancia de la Medicina Natural y la Salud Bucal, realizaron pesquisas activas de Hipertensión Arterial y de enfermedades crónicas, unido a las actividades de promoción de salud ambiental ante el incremento del período de lluvias y de cuidado a través el autofocal familiar, para el aporte popular en el saneamiento de patios y locales abandonados.

El Doctor Rusiel Tamayo Pérez, profesor principal de la carrera de Medicina, detalló que «cumplimentaron varias acciones desde las cátedras multidisciplinarias Una Sola Salud y de Medio Ambiente, del Departamento de Salud Pública, con un enfoque integrador y holístico, para abordar las amenazas que afectan a las personas, la interfaz animal y el medio ambiente».

Añadió además que «en la comunidad potenciaron el aspecto integrador del cuidado preventivo con el mensaje a los moradores casa a casa, dotándolos de herramientas que les permita identificar los riesgos que tienen en su hogar y enfermedades vectoriales como el dengue y el chikungunya, entre otras.

Esta nueva jornada posibilitó también que los habitantes se sensibilizaran con los problemas del contexto vecinal atenuando las enfermedades prevenibles, a partir de la integración de la academia y la incidencia en el desarrollo social y el bienestar comunitario, ratificando la extensión universitaria como herramienta indispensable para transformar la localidad.

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