Salud

Ratifica Universidad de Ciencias Médicas valor de la proyección comunitaria para transformar la localidad

Yami Montoya 23 visitas
Ratifica Universidad de Ciencias Médicas valor de la proyección comunitaria para transformar la localidad
Foto de la autora.

Las Tunas.- Docentes de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas llegaron hasta la comunidad de San José inmersos en una jornada de intervención, promoción y prevención sanitaria, como parte de la responsabilidad social de la entidad docente y el despliegue de los estudios.
Representantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), investigadores, integrantes de varias cátedras multidisciplinarias y del claustro de profesores, acompañados por la rectora del centro de altos estudios, mostraron el vínculo y el impacto de la proyección comunitaria en esta zona vulnerable.
Los participantes potenciaron la importancia de la Medicina Natural y la Salud Bucal, realizaron pesquisas activas de Hipertensión Arterial y de enfermedades crónicas, unido a las actividades de promoción de salud ambiental ante el incremento del período de lluvias y de cuidado a través el autofocal familiar, para el aporte popular en el saneamiento de patios y locales abandonados.

El Doctor Rusiel Tamayo Pérez, profesor principal de la carrera de Medicina, detalló que «cumplimentaron varias acciones desde las cátedras multidisciplinarias Una Sola Salud y de Medio Ambiente, del Departamento de Salud Pública, con un enfoque integrador y holístico, para abordar las amenazas que afectan a las personas, la interfaz animal y el medio ambiente».

Añadió además que «en la comunidad potenciaron el aspecto integrador del cuidado preventivo con el mensaje a los moradores casa a casa, dotándolos de herramientas que les permita identificar los riesgos que tienen en su hogar y enfermedades vectoriales como el dengue y el chikungunya, entre otras.

Esta nueva jornada posibilitó también que los habitantes se sensibilizaran con los problemas del contexto vecinal atenuando las enfermedades prevenibles, a partir de la integración de la academia y la incidencia en el desarrollo social y el bienestar comunitario, ratificando la extensión universitaria como herramienta indispensable para transformar la localidad.

/lrc/

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