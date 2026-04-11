Potencia Universidad de Ciencias Médicas impacto social de las cátedras honoríficas

Las Tunas.- Potenciar el aporte social de la academia para transformar los problemas de salud motivó el desarrollo del evento Prisma de las Cátedras, en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, como parte del rescate de los espacios multidisciplinarios de la institución educacional.

Con la presencia de expertos del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, docentes, investigadores y galenos, en la primera edición el evento dedicado a las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ENT), ratificó la trascendencia del aporte de la academia médica con mirada multifactorial e intersectorial de las principales afecciones de la población tunera.

Durante la jornada inicial el Doctor en Ciencias Orlando Rafael Serrano abordó en su conferencia Ideas sobre buenas prácticas para el trabajo de las Cátedras Multidisciplinarias y Honoríficas, que hoy se puede exponer aún más el desarrollo de las Cátedras a partir de estrategias curriculares y de formación integral a partir de la superación académica, cultural y política.

«La intención es proyectar un ambiente académico y de ciencia, a través de la docencia, la investigación y la extensión, y en pos de la excelencia de los servicios médicos», añadió.

Argumentó «que en el afán de aglutinar un potencial científico y académico se sistematizan las actividades de extensión universitaria, que redundan en erradicar o disminuir los problemas de salud».

Por su parte la Doctora Maideline Almaguer Oquendo, jefa del Departamento Provincial de Enfermedades no Transmisibles, del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología realizó el abordaje integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles en el contexto local con registros nacionales que argumentan que cuatro de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres sufren hipertensión arterial elevada.

En el territorio se evidencian entre estas afecciones las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, el cáncer y la diabetes, entre otras.

Explicó Almaguer Oquendo que es insuficiente la práctica del autocuidado, la práctica de ejercicios físicos, la disponibilidad regular y estable de fármacos unido a la no adherencia al tratamiento farmacológico y por parte del paciente, lo que se debe intencionar el mapeo de activos en cada comunidad.

En otro orden el Máster en Ciencias Erick Rondón Sánchez, director de Extensión Universitaria, señaló que estos espacios extensionistas surgen en los colectivos de carrera por ello es vital el funcionamiento estable, identificar oportunidades de proyectos conjuntos y de intercambio.

Añadió que la iniciativa se efectuará 4 veces al año, de manera trimestral, y generará cursos electivos y optativos, conferencias, coloquios, talleres, acciones de capacitación, eventos virtuales y presenciales para generar y debatir acciones modificables en el comportamiento de los problemas sanitarios.

Además defendió la premisa que la extensión universitaria es la conexión universidad-sociedad, en la cual se lleva a la sociedad la cultura de las diferentes profesiones.

Se unieron también a la actividad representantes de los Departamentos de Salud Pública, Medicina General Integral y de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en función de realizar, a modo de evaluación, la intervención investigativa, docente, científica, extensionista y la socialización de los resultados en estudios científicos.

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