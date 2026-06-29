Municipio de Colombia presente en Jornada Cucalambeana de Las Tunas

Las Tunas – La Jornada Cucalambeana es una fiesta identitaria de la provincia de Las Tunas, que se convierte en un proyecto único en su tipo, y la que mantiene su vitalidad e interacción con otras expresiones culturales afines.

Anualmente se celebra al hacerla coincidir con el primero de julio, fecha del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo “El Cucalambé”, luego de realizarse en los ocho municipios tuneros, y en los que fueron seleccionados talentos locales.

A la fiesta suprema del campesinado cubano, como cada año, asiste una representación del sureño municipio de Colombia, con lo más representativo de las tradiciones.

Como el proyecto danzario «Futuro» bajo la guía de la instructora Idenia Vázquez Rosabal, la destacada artesana Margarita Ayala y Yusleydis Arteaga representantes del proyecto de artesanía «Eliarte», la repentista Melany Tergas, la solista Leticia Pérez Sosa, y la Flor de Virama elegida durante el evento municipal Jessica Lemes, talentos que defenderán lo mejor de las tradiciones campesinas que se cultivan en este territorio.

A pesar de las dificultades que atraviesa el país, el evento que atrae a participantes de todo el país, e incluso del exterior, agrupará entre el 28 de junio y el primero de julio, a los defensores del arte campesino en Cuba, en un acto solemne de preservación de nuestra cultura y tradiciones.

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