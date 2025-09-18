18 de Sep de 2025

Proyectan Ruta patrimonial de la ciudad de Las Tunas

 - Sheyla Arteaga Rodriguez
Las Tunas.- Una ruta patrimonial que incluya varios puntos históricos y culturales esenciales para la ciudad de Las Tunas es un sueño en ciernes que ya tuvo su primera edición.

Ese momento comprendió lugares desde la Feria 26 de Julio hasta la Plaza Martiana, no obstante, la ambición es más grande.

«La ruta es un viejo sueño que hace muchos años se ha querido hacer. Presentamos un proyecto a la Dirección Municipal de Cultura, en colaboración por supuesto con el Gobierno Municipal que atiende cultura y bueno, ya por ahí estamos tratando de impulsarlo.

Tenemos una propuesta de una versión larga, la primera fue más breve, que sería solicitando ya el trencito donde queremos llegar hasta El Cornito porque también hay una parte del sendero martiano que está en el Jardín Botánico».

Yury García Fatela, director de la Plaza Martiana y coordinador del proyecto.

«De esa manera hacer dos rutas de tipo cultural patrimonial, una corta que es en la ciudad y otra más larga que se extienda hasta El Cornito y luego en otro momento hacer una que llega a Bartle, a San Miguel del Rompe, utilizando la técnica de la caminata, del senderismo, para descubrir tu ciudad de los detalles, de los vestigios, pequeños detalles a veces inadvertidos, que están ahí y tienen un valor trascendental», refirió a Tiempo21 Yury García Fatela, director de la Plaza Martiana y coordinador del proyecto.

Asimismo agradeció a todas las autoridades del gremio que hicieron posible este primer paso, y confía en que el resto también se haga realidad, una ruta patrimonial que pretende acercar a los más jóvenes a la historia de su localidad.

Higiene ambiental, problema de todos

Desde hace algún tiempo, las autoridades políticas y administrativas de la provincia de Las Tunas se empeñan en hacer de las ciudades y poblados entornos más bonitos y para eso se realizan frecuentemente actividades de higienización, que incluyen chapea y recogida de desechos sólidos.

Tracción animal, valiosa ayuda en las circunstancias actuales

La tensa situación que se registra en la provincia de Las Tunas con la disponibilidad de combustible para el cumplimiento de diferentes acciones sociales y económicas limita el desarrollo del sector agropecuario por lo que se prioriza el uso de la tracción animal.

La brújula que nos guía

En ocasiones escuchamos mencionar que comportarse de una manera u otra es una cuestión cultural; que nada está bien o mal, sino que, dependiendo de la sociedad y de la época en la que tenga lugar, estará mejor o peor considerado. Sin embargo, estas afirmaciones no siempre resultan acertadas.

