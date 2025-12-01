Día del Locutor, homenaje a los arquitectos de la palabra

Las Tunas.- Mientras la Isla se adentra en el último mes del año, las cabinas de transmisión se visten de gala para celebrar este primero de diciembre el Día del Locutor, una jornada dedicada a esos profesionales cuya voz se ha convertido en compañera inseparable de generaciones de cubanos.

Esta celebración se instituyó en 1954, coincidiendo con la realización en La Habana del Segundo Congreso Interamericano de Locución; la fecha sirve también como homenaje permanente a Jorge Luis García Nieto, un locutor que inició su carrera a los 12 años y cuya prematura muerte en 1953 conmocionó a la profesión.

En Las Tunas, Radio Victoria se convierte en epicentro de esta celebración, por sus micrófonos han desfilado voces que han sentado «cátedra en el noble arte de la palabra», identificando con su talento el dial que caracteriza a la provincia.

Estos creadores, que hacen de la palabra su bandera, llegan a varias generaciones de tuneros con la responsabilidad de «informarnos, orientarnos, educarnos o entretenernos, convirtiéndose en parte de la banda sonora de nuestras audiencias», el compromiso de los locutores de Victoria trasciende el simple ejercicio profesional legando en los más jóvenes las herramientas necesarias para ejercerlo desde el amor y el compromiso.

Para estos profesionales, la locución representa mucho más que un trabajo, usar la palabra para hacer arte, con empatía y amenidad, apoyada en una sólida cultura general, constituye «el mayor reconocimiento a la idiosincrasia de un pueblo».

Desde esta perspectiva, los locutores se convierten en narradores de la vida cotidiana, en acompañantes invisibles pero siempre presentes que dan forma a paisajes sonoros con su voz, su labor va más allá de tener un timbre agradable: exige cultura, versatilidad y credibilidad para abordar temas diversos, desde la ciencia hasta el deporte, siempre con rigor y pasión.

En un mundo donde la información fluye a velocidades sin precedentes, los locutores cubanos enfrentan el desafío de mantener vigente su profesión, las nuevas tecnologías han transformado los medios de comunicación, pero el rol del locutor sigue siendo insustituible por su «capacidad para conectar con el público, transmitir emociones y construir confianza».

Estas cualidades los convierten en figuras indispensables no solo en la radio y la televisión tradicionales, sino también en las emergentes plataformas digitales.

El mensaje que se extiende desde Victoria hacia todos los locutores cubanos en su día especial refleja la calidez humana que caracteriza esta profesión: «extendemos el abrazo a quienes encuentran en ella hogar y sitio de expresión, ennobleciendo con su arte el mensaje que cada día inunda el éter».

Mientras Cuba celebra este 1 de diciembre las voces que han acompañado a la nación durante décadas reciben su merecido homenaje, son los arquitectos de la palabra, esos que han convertido el simple acto de hablar en un arte al servicio de su pueblo.

/lrc/

