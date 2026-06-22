Intercambian estrategias asistenciales neonatales profesionales de la Enfermería de Las Tunas

Las Tunas.- Profesionales de la Enfermería de la provincia de Las Tunas intercambiaron junto a sus homólogos del territorio de Holguín estrategias asistenciales, con el propósito de alcanzar mejores praxis y resultados en la atención al recién nacido menor de mil 500 gramos.

En esta oportunidad, representantes del servicio de Neonatología del Hospital Doctor Ernesto Guevara de la Serna, másteres en Atención Integral al Niño e integrantes de la especialidad, tuvieron una ocasión favorable para socializar experiencias desde la atención sanitaria humanizada a estos infantes en los servicios de la Atención Secundaria.

Ante mejores resultados en la supervivencia del recién nacido con bajo peso, la licenciada Jhoannys Diéguez Peña, jefa del departamento provincial de enfermería, precisó que el encuentro facilitó la actualización en el manejo y los procederes de la Neonatología, y el debate de experiencias a partir de estrategias locales del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) con prioridad para lograr la sobrevida de los niños pretérminos y con bajo peso extremo al nacer.

En esa labor el PAMI en la provincia mantiene la cooperación académica con especialistas del territorio holguinero, que pertenecen al Grupo Nacional de Neonatología, en busca de perfeccionar de manera oportuna los servicios a las gestantes y sus bebés, teniendo en cuenta que el bajo peso al nacer es uno de los indicadores más complejos en Las Tunas.

A tono con las demandas actuales y a partir de los principales factores de riesgos se potencian las acciones de capacitación con el propósito de mejorar los servicios, y dotar al personal de atención de primera línea del manejo más actual en los procesos y prácticas de intervención en el neonato.

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