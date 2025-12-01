Portada » Noticias » Las Tunas » Priorizan en Las Tunas acceso al tratamiento antirretroviral y el fortalecimiento de las labores preventivas

Las Tunas.- Cada primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de Respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) con el apoyo a las personas que viven con el virus y en la provincia de Las Tunas la fecha se celebró con una actividad comunitaria en el centro histórico de esta urbe bajo lema Superar las disrupciones, transformar la respuesta al Sida.

Yoiler Torres Molina, coordinador de las red de personas que viven con VIH, señaló que en la provincia existe un registro actual de alrededor de 950 casos, se potencia el acceso al tratamiento antirretroviral y el fortalecimiento de las labores que incluye la incorporación de personas con riesgo a la terapia Pre-Exposición, disponible en todos los municipios.

En este enfrentamiento para disminuir los casos contra esta problemática, se implementa una estrategia integral de diagnóstico temprano y avances terapéuticos, entre ellos la consulta de los servicios de Profilaxis PreExposición (PrEP) en el municipio cabecera, desde la áreas de salud de los policlínicos Gustavo Aldereguía, Aquiles Espinosa, Guillermo Tejas y en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Especificó Torres Molina, que resultan esenciales en este quehacer los promotores de salud, quienes desde el entorno de la comunidad brindan información a las poblaciones vulnerables a fin de promover la responsabilidad individual y fomentar conductas sexuales seguras.

En el desafío del enfrentamiento a este flagelo -añadió- se logra la adherencia al tratamiento de quienes hoy conviven con este virus, muchos de ellos incorporados a la promoción de salud garantizando que el mensaje sea efectivo como parte del acceso a la atención médica.

Según registros la nación de Cuba suma más de 35 mil personas que viven con VIH, mientras se reporta una sostenida reducción de las nuevas infecciones como de la mortalidad por esta causa, en tanto la Organización Mundial de la Salud y Onu-Sida, registran alrededor de 40,8 millones de personas con VIH.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube