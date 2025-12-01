1 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Priorizan en Las Tunas acceso al tratamiento antirretroviral y el fortalecimiento de las labores preventivas

1 de Dic de 2025
 - Yami Montoya
   11
Para que el VIH/SIDA no toque a la puerta

Las Tunas.- Cada primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de Respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) con el apoyo a las personas que viven con el virus y en la provincia de Las Tunas la fecha se celebró con una actividad comunitaria en el centro histórico de esta urbe bajo lema Superar las disrupciones, transformar la respuesta al Sida.

Yoiler Torres Molina, coordinador de las red de personas que viven con VIH, señaló que en la provincia existe un registro actual de alrededor de 950 casos, se potencia el acceso al tratamiento antirretroviral y el fortalecimiento de las labores que incluye la incorporación de personas con riesgo a la terapia Pre-Exposición, disponible en todos los municipios.

En este enfrentamiento para disminuir los casos contra esta problemática, se implementa una estrategia integral de diagnóstico temprano y avances terapéuticos, entre ellos la consulta de los servicios de Profilaxis PreExposición (PrEP) en el municipio cabecera, desde la áreas de salud de los policlínicos Gustavo Aldereguía, Aquiles Espinosa, Guillermo Tejas y en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Especificó Torres Molina, que resultan esenciales en este quehacer los promotores de salud, quienes desde el entorno de la comunidad brindan información a las poblaciones vulnerables a fin de promover la responsabilidad individual y fomentar conductas sexuales seguras.

En el desafío del enfrentamiento a este flagelo -añadió- se logra la adherencia al tratamiento de quienes hoy conviven con este virus, muchos de ellos incorporados a la promoción de salud garantizando que el mensaje sea efectivo como parte del acceso a la atención médica.

Según registros la nación de Cuba suma más de 35 mil personas que viven con VIH, mientras se reporta una sostenida reducción de las nuevas infecciones como de la mortalidad por esta causa, en tanto la Organización Mundial de la Salud y Onu-Sida, registran alrededor de 40,8 millones de personas con VIH.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Día mundial del Sida - Las Tunas - prevrncion del VIH/ Sida

Últimas noticias

Día del Locutor, homenaje a los arquitectos de la palabra

Mientras la Isla se adentra en el último mes del año, las cabinas de transmisión se visten de gala para celebrar este primero de diciembre el Día del Locutor, una jornada dedicada a esos profesionales cuya voz se ha convertido en compañera inseparable de generaciones de cubanos.

Los Leñadores suben a la cima de la Serie Nacional

La tabla de posiciones de la 64 Serie Nacional de Béisbol sigue ardiendo, con cuatro equipos enfrascados en una férrea batalla por el liderato de la fase clasificatoria. Sin embargo, tras la última jornada de duelos particulares, fueron los Leñadores de Las Tunas quienes ocuparon por la fuerza el trono.

Zaydamis de vuelta a su regazo

Este domingo, entre abrazos de familias vecinos autoridades y representantes de la dirección de Deportes en Puerto Padre Zaydamis Márquez Cordoví fue recibida frente a su casa, en la ciudad villazulina, tras participar en la edición 25 de los Juegos Sordolímpicos de Verano, Tokio, 2025.

Hasta la Victoria Siempre: La Caravana del Pueblo

Han transcurrido nueve años de aquella despedida que conmovió a la nación, y el eco de la Caravana que surcó la Isla con sus cenizas aún resuena en la memoria de Cuba. En el marco de la campaña «Cien años con Fidel» y en este noveno aniversario de su partida física, regresamos a aquellos días de diciembre de 2016, para evocar no un adiós, sino una promesa colectiva de eterna lealtad.

Los pequeños Leñadores caen en los cuartos de final del Campeonato Nacional 7-8 años

Los pequeños Leñadores de Las Tunas, en la categoría 7-8 años, vivieron una intensa jornada dentro del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil. En los cuartos de final del certamen, los tuneros se enfrentaron a Sancti Spíritus, cayendo en la doble jornada con marcadores de 8×2 y 11×6, resultados que evidenciaron la ofensiva oportuna de los espirituanos en momentos decisivos.

Más leido

Otras Noticias

Día del Locutor, homenaje a los arquitectos de la palabra

Día del Locutor, homenaje a los arquitectos de la palabra

Mientras la Isla se adentra en el último mes del año, las cabinas de transmisión se visten de gala para celebrar este primero de diciembre el Día del Locutor, una jornada dedicada a esos profesionales cuya voz se ha convertido en compañera inseparable de generaciones de cubanos.

Hasta la Victoria Siempre: La Caravana del Pueblo

Hasta la Victoria Siempre: La Caravana del Pueblo

Han transcurrido nueve años de aquella despedida que conmovió a la nación, y el eco de la Caravana que surcó la Isla con sus cenizas aún resuena en la memoria de Cuba. En el marco de la campaña «Cien años con Fidel» y en este noveno aniversario de su partida física, regresamos a aquellos días de diciembre de 2016, para evocar no un adiós, sino una promesa colectiva de eterna lealtad.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *