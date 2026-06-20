Jóvenes tuneros transforman comunidades con la activación de la Red Juvenil Comunitaria

Las Tunas.- Los jóvenes tuneros continúan demostrando que son historia viva. Como muestra de este compromiso, este sábado se activó con éxito la Red Juvenil Comunitaria en el municipio cabecera, una iniciativa que busca estrechar el vínculo con los barrios y promover el impacto social desde las nuevas generaciones.

Jorge Luis Álvarez Río, miembro del buró provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) que atiende la esfera Educacional, explicó que la movilización tuvo como escenario principal la circunscripción 7 del Consejo Popular número 1.

Allí la UJC, en un esfuerzo conjunto con la FEEM y el INDER, desplegó un amplio programa de actividades culturales y deportivas como parte del proyecto Cuba Viva. También se impulsó la campaña «Tu aporte cuenta» , enfocada en la transformación del entorno.

La jornada incluyó labores de higienización y limpieza en el parque local y en la calle Martí. Estas acciones se lograron gracias al trabajo integrado entre las autoridades de Servicios Comunales, el delegado del barrio, los vecinos y las organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres cubanas.

Álvarez Río destacó que estas actividades demuestran que los niños, adolescentes y jóvenes siguen siendo la esencia del trabajo de la organización. Afirmó que juntos es posible tejer una red que amplíe el diapasón de opciones participativas y de impacto social en el centro de la ciudad.

Esta experiencia se replicará cada viernes y sábado en los diferentes municipios del territorio, especialmente ahora que la provincia se encuentra a las puertas de la etapa estival. La Red Juvenil Comunitaria llegó para marcar y dinamizar cada una de las actividades del verano.

Con esta articulación entre la UJC, las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles, se fortalece el principio del estudio y el trabajo. En tiempos de crisis energética y económica, la juventud tunera ratifica su vinculación comunitaria y demuestra que sigue haciendo historia.

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