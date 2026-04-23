Las Tunas apuesta por el talento joven: celebran Día Internacional de las Niñas en las TIC

Las Tunas. — El Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Luis Urquiza Jorge se convirtió en el epicentro de la transformación digital con rostro joven. En una jornada cargada de entusiasmo que celebró el Día Internacional de las Niñas en las TIC, una efeméride establecida en 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

El objetivo central de este encuentro, que contó con el auspicio especial del Laboratorio de Innovación Digital (CoLab), es fomentar las vocaciones tecnológicas en niñas y adolescentes, buscando reducir de manera definitiva la brecha digital de género. La jornada no solo fue de celebración, sino de intercambio práctico; bajo la guía de CoLab, las estudiantes interactuaron con integrantes de diferentes círculos de interés vinculados al sector.

Dayalé Torres Diéguez, presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) en la provincia y directora de la red CoLab destacó que, «aunque la UIC es una organización joven de la sociedad civil, la provincia ha sido abanderada en el desempeño femenino dentro de las tecnologías. Somos un gremio donde, a pesar de que en el mundo existe una brecha digital de género considerable, y aunque hay mujeres especialistas empoderadas, subyacen aún mitos y estereotipos de la cultura patriarcal», explicó Torres Diéguez.

La especialista enfatizó que el trabajo actual se enfoca en dar tratamiento a estos prejuicios en toda la ciudadanía, reconociendo que el desempeño de las mujeres en el gremio local es «maravilloso».

Como parte del programa, se realizó la premiación oficial de un concurso convocado por el Ministerio de Comunicaciones, además de actividades lúdicas diseñadas para demostrar que el ingenio no tiene límites de género.

«Son las generaciones del futuro. Debemos motivar a las niñas y adolescentes a que estudien carreras de sistemas, matemáticas e ingeniería, que suelen verse como especialidades netamente masculinas. Para que el mundo digital sea cada vez más inclusivo, debemos eliminar estos estereotipos que aún perduran», afirmó con satisfacción la Presidenta de la UIC, tras el intercambio con las estudiantes.

Esta celebración deja algo claro: el talento no tiene género, pero las oportunidades necesitan ser cultivadas con intención, desmontar siglos de estereotipos no es tarea de un solo jueves de abril, sino un compromiso que implica transformar el hogar, la escuela y la empresa.

Al final de la jornada, el mensaje para cada estudiante fue contundente: el mundo digital no es un «espacio de hombres», sino un territorio donde su inteligencia y liderazgo son indispensables. Con iniciativas como estas, Las Tunas no solo celebra la tecnología, sino que garantiza un futuro más equitativo, inclusivo y, sobre todo, humano.

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