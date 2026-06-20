China muestra capacidad de su misil Dongfeng-17 en ejercicio militar

El entrenamiento mostró a varias unidades de misiles realizar maniobras coordinadas en un área de prácticas al aire libre, con capacidad para ejecutar ataques de múltiples fases y responder ante interferencias electromagnéticas o posibles ataques de precisión.

De acuerdo con los reportes oficiales del ejercicio, los nuevos equipos incorporan mayores niveles de inteligencia, movilidad y precisión, además de características para operaciones bajo diversas condiciones y con menor dependencia de instalaciones fijas.

Las nuevas tecnologías también han permitido simplificar los enlaces de mando y reducir el tiempo necesario para organizar acciones de fuego, según la información difundida.

El entrenamiento incluyó la participación conjunta de fuerzas de tierra, aviación y unidades de la Fuerza de Cohetes en una zona desértica del noroeste de China, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre diferentes ramas militares.

El comentarista militar Du Wenlong señaló que la demostración del Dongfeng-17 evidenció altos estándares de preparación, al destacar la capacidad de los vehículos lanzadores para desplazarse en terrenos complejos y realizar operaciones en condiciones no predeterminadas.

El experto indicó que uno de los aspectos relevantes del ejercicio fue la simulación de situaciones con múltiples factores de interferencia, lo que permite evaluar la capacidad de completar misiones de lanzamiento y ataque bajo condiciones adversas.

Du explicó que los lanzamientos con varios vehículos al mismo tiempo constituyen un indicador técnico importante, pues pueden mejorar la protección de las posiciones de lanzamiento y la eficacia de las operaciones.

El especialista también señaló que las pequeñas alas incorporadas en algunos misiles, incluido el Dongfeng-17 y modelos de la familia Dongfeng-26, permiten modificar características aerodinámicas, realizar maniobras durante la fase final del vuelo y mejorar la capacidad de respuesta ante objetivos complejos.

La Fuerza de Cohetes china, creada hace seis décadas, ha desarrollado una estructura de misiles con capacidades nucleares y convencionales, diferentes alcances y sistemas destinados a diversas necesidades operativas, según fuentes oficiales.

(Tomado de Prensa Latina)