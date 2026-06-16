Desarrollan en Colombia sesión ordinaria de la Asamblea del Poder Popular

Colombia, Las Tunas.- En el municipio de Colombia sesionó la vigésimo séptima sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente al décimo octavo periodo de mandato.

El encuentro contó con la presencia del primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba Yandry Otaño Guerra, la diputa al Parlamento Cubano Yoenia Virgen Barbán Sarduy, rectora de la Universidad de Las Tunas y otros cuadros del Partido, el Gobierno, las organizaciones políticas y de masas, la Comisión Electoral Municipal, las Fuerzas Armadas Revolución, el Ministerio del Interior y directores de organismos.

Los delegados analizaron temas que repercuten en el quehacer económico y social del territorio, como el abasto de agua a la población; la calidad en los servicios de salud; el enfrentamiento al delito, la corrupción e legalidades; estrategias sobre el ordenamiento territorial y urbano; y la descentralización del territorio.

La diputa al Parlamento Cubano, por este territorio, Yoenia Virgen Barbán Sarduy, rindió cuenta de su gestión, en la función de representar a los habitantes del municipio de Colombia ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, la que le ha permitido vincularse a la localidad y en la gestión de diversos asuntos, tanto de pobladores como en cuestiones de índole social.

Referido al tránsito hacia la autonomía municipal, el intendente Héctor Ramón Pérez Zequeira, expuso al auditorio las acciones que se efectúan en el territorio, uno de los 35 escogidos en el país y que se suma a las recientes declaraciones del presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez, en lograr mayor independencia.

Pérez Zequeira detalló que se debe incrementar el número de empresas, hasta unas once, lo que favorecería los ingresos, además de potenciar el desarrollo local con proyectos que se parezcan al territorio.

Sobre el delito, la corrupción y las ilegalidades, se debatió la necesidad de un enfrentamiento más firme entre todos los factores, tanto en las comunidades como en las instituciones. Se hizo un llamado a que los organismos impositores cumplan estrictamente con lo establecido, a garantizar una mayor presencia de la Policía Nacional Revolucionaria en las zonas rurales y a reforzar la responsabilidad administrativa en el manejo de cada recurso que dispone el Estado.

Los delegados conocieron de las estrategias que se realizan en correspondencia con la Ley 145 referida al ordenamiento territorial y urbanístico, las que tienen como objetivo actualizar los planes de ordenamiento de todo el municipio, los que se derivan además del cambio demográfico que experimenta el territorio y por consiguiente lograr mayor aprovechamiento de los espacios y locales.

En cuanto al abasto de agua y la prestación de los servicios médicos, sectores que sufren las afectaciones económicas derivadas del bloqueo estadounidense, se llamó a fortalecer la atención por parte de los organismos implicados.

La estrategia de verano del municipio se presentó oficialmente y dará inicio el próximo 28 de junio, en correspondencia con lo previsto en todo el país. El motel Las Delicias acogerá la apertura y se convertirá en el principal centro recreativo del territorio. Las propuestas estarán centradas en las comunidades, teniendo como principal motivación el centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro.

En las conclusiones, el primer secretario del Comité Municipal del Partido en Colombia felicitó al pueblo por los resultados en la última etapa, lo que posibilitó que el territorio resultara destacado provincial en la emulación por el 26 de Julio; así como a los delegados por las excelentes intervenciones y debates realizados, a quienes convocó, junto a cuadros y directivos, a impulsar el territorio como lo merece y esperan los colombianos.

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