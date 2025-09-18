Logra alta supervivencia servicio de Neonatología del Hospital Provincial Ernesto Guevara

Las Tunas.- La atención médica a los recién nacidos es una prioridad para el sistema de Salud en la provincia de Las Tunas y en el servicio de Neonatología, del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna se logra un índice de supervivencia superior al 98 por ciento.

«La sala cuenta con un índice ocupacional de 40 camas para ingresar bebés procedentes del salón de parto con patologías como distrés respiratorio y bajo peso, y con procesos infecciosos u otra sintomatología remitidos de la comunidad», significó la doctora Lenny Carbonell García, jefa del Servicio de Neonatología.

Comentó la también Máster en Atención Integral al Niño que «al cierre del mes de agosto disminuyeron las infecciones al 50 por ciento en el Servicio, mientras disponen de un personal calificado al cual incorporan las nuevas generaciones para adquirir habilidades y conocimientos de docentes y experimentados profesionales con el propósito de lograr satisfactorios niveles asistenciales.

Esta sala, reinaugurada hace poco más de dos meses tras un amplio proceso de reparación, dispone en la actualidad de una infraestructura renovada para el quehacer que protagonizan médicos y enfermeros, dedicados al cuidado del estado de salud de cada bebé como parte de la asistencia al neonato.

Recientemente entre sus modernas tecnologías se logró en su laboratorio la instalación de un Gasómetro, un nuevo equipo analizador de sangre el cual permite obtener resultados más rápidos y precisos en los análisis que requieren los recién nacidos ingresados, explicó la licenciada en Laboratorio Clínico Irisleydis Baldoquín Campos.

El equipo garantiza que la intervención médica sea oportuna, porque no tenemos que estar dirigiéndonos a otros servicios a realizar las gasometrías, además se obtienen resultados inmediatos y confiables pues su instalación dispone de todos los valores neonatales, alcanzando la calidad requerida para estos recién nacidos, detalló.

/lrc/

