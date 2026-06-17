Los Leñadores arrasan en Holguín y afianzan su segundo puesto

Las Tunas.- La ofensiva de Las Tunas volvió a ser demoledora en el estadio Calixto García. Con un ataque de 20 imparables, incluidos cuatro dobletes y tres cuadrangulares, los Leñadores doblegaron 18×9 a los Cachorros de Holguín y mejoraron su balance a 21-15, resultado que los mantiene en la disputa por el segundo lugar de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

El partido se inclinó desde el primer inning. El abridor holguinero Rubén Rodríguez apenas pudo retirar a un bateador de los siete que enfrentó. Osman Caruncho, Yudier Rondón y Yassel Izaguirre abrieron la tanda con imparables consecutivos, seguidos por Jean Lucas Baldoquín y Maikel Yordan Molina. El receptor Fernando de la Paz también aportó con un sencillo remolcador.

Cuando la tormenta ofensiva terminó, el marcador ya favorecía 5×0 a los visitantes. Los Cachorros de Holguín reaccionaron en el tercer capítulo con tres anotaciones, pero el relevo de José Carlos Sarría apagó el fuego. El cienfueguero trabajó 2.2 entradas, permitió solo dos carreras y se convirtió en el brazo más sólido de la tarde, conteniendo a una ofensiva rival que lidera la liga en jonrones.

La producción ofensiva de los Leñadores no se detuvo. Yosvani Alarcón fue clave con batazos oportunos, mientras Henry Quintero castigó con tres hits, entre ellos un cuadrangular y un doble. Su jonrón llegó en un back to back junto a Alarcón. En el octavo inning, Maikel Yordan Molina también desapareció la pelota por el jardín central, confirmando la fiesta ofensiva.

A pesar de la derrota, Yulián Concepción brilló al conectar un jonrón de tres carreras, su primero en torneos domésticos. Edward Torres sumó cuatro imparables, pero el bullpen holguinero no pudo contener el vendaval: aceptó 13 carreras limpias en 8.2 entradas.

El estado de forma de Keniel Ferraz sigue siendo un dolor de cabeza para la dirección tunera. En apenas 1.2 innings recibió 12 batazos y permitió cuatro carreras limpias, lo que obligó a Rodolfo Díaz a entrar en el séptimo episodio para frenar a los Cachorros.

Con este triunfo, Las Tunas se acerca a consolidar el segundo puesto de la tabla, lo que les daría ventaja de local en semifinales y prioridad en la ronda de refuerzos.

Este miércoles volverán al Calixto García en busca de la victoria que les asegure definitivamente ese lugar.

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