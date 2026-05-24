Los hermanos Baldoquín regresan con fuerza a la IV Liga Élite

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas celebran el regreso de dos de sus figuras más queridas: los hermanos Roberto S. Baldoquín y Jean Lucas Baldoquín. Tras superar lesiones que los apartaron de los terrenos, ambos volvieron a la acción y lo hicieron con actuaciones que ilusionan a la afición tunera en la IV Liga Élite.

El experimentado torpedero, Roberto S. Baldoquín, sufrió el 11 de octubre de 2025 una luxación de rótula en la rodilla derecha durante un partido en el estadio Calixto García de Holguín. Fueron siete meses de recuperación intensa, entrenando día a día con la meta clara de volver a vestir la camiseta verde.

Su retorno no pudo ser más espectacular. Suliban entró como emergente en el sexto episodio y conectó un jonrón descomunal que decretó el supernocaut 16×1 frente a los Cazadores de Artemisa. Las lágrimas de emoción tras recorrer las bases reflejaron la magnitud de su esfuerzo.

Con su guante seguro y su poder ofensivo, Roberto apunta a recuperar la titularidad en el shorstop, posición en la que es considerado uno de los mejores de Cuba.

En tanto, Jean Lucas se lesionó el 20 de septiembre de 2025, en un choque contra los Alazanes en el estadio Mártires de Barbados. Aunque pudo disputar el Panamericano Sub-23, no estaba en plenitud física y quedó fuera de la dinámica de los Leñadores.

Este viernes volvió a la titularidad como tercera base y respondió con el madero: bateó de 3-2 con un doble y dos carreras impulsadas, demostrando que está listo para aportar nuevamente a la ofensiva tunera.

La dupla Baldoquín representa experiencia, calidad y entrega. Roberto aporta poder y liderazgo, mientras Jean Lucas suma contacto y juventud. Juntos, consolidan un infield de lujo que será clave en la aspiración de Las Tunas de conquistar el título de la IV Liga Élite.

La afición tunera celebra el regreso de sus ídolos, convencida de que los hermanos Baldoquín serán protagonistas en la batalla por la corona.

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