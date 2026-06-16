Michel Díaz hace balance: debut en el Continental de las Américas y preparación para el Capablanca

Michel Díaz hace balance: debut en el Continental de las Américas y preparación para el Capablanca

Las Tunas.- El Maestro Internacional tunero Michel Alejandro Díaz Pérez vivió su primera experiencia en el XIX Campeonato Continental de Ajedrez de las Américas “Jorge Vega Fernández In Memoriam”, un reto que calificó como “provechoso y positivo” por la posibilidad de competir en las tres modalidades: clásica, rápidas y blitz.

“Fue mi primera participación en este tipo de certámenes, nunca había tenido esa oportunidad. Creo que fue algo muy positivo y provechoso poder estar aquí. El nivel fue muy exigente, tanto por la calidad de los rivales como por lo riguroso del calendario, prácticamente sin descanso”, expresó el ajedrecista.

Rápidas: el gran logro

El mejor momento llegó en las partidas rápidas, donde el tunero se coló en el podio con un tercer lugar. Tras un inicio discreto (3/5 en la primera jornada), Michel encadenó cuatro victorias consecutivas en el segundo día, lo que le permitió cerrar con fuerza y asegurar la medalla de bronce.

“Después de un mal inicio, me lo tomé más bien para divertirme, pero al final salió el resultado. Estoy muy contento porque es una modalidad que me viene muy bien. Haber terminado tercero me da confianza y me demuestra que puedo competir en este nivel”, aseguró con satisfacción.

En la modalidad clásica, que otorgaba cuatro boletos a la Copa Mundial 2027, Díaz firmó un buen desempeño, aunque insuficiente para clasificar. Tras 11 rondas entre 126 jugadores, concluyó en el puesto 24 con siete puntos, producto de cuatro victorias, seis tablas y una sola derrota, esta última frente al GM argentino Sandro Mareco en la octava ronda.

“Me quedo con la experiencia. No fue el resultado que esperaba, pero cada partida me dejó enseñanzas. Sé que debo seguir trabajando para lograr un resultado sólido en los torneos clásicos”, reflexionó.

En el blitz, Díaz arrancó con fuerza (4/5), pero el cansancio acumulado le costó tres derrotas consecutivas que lo relegaron al puesto 13 con cinco unidades (cuatro victorias, tres derrotas y dos tablas). El título fue para el GM tunero-mexicano Juan Carlos Obregón, con 7.5 puntos, seguido por el MI panameño Roberto Sánchez y los GM David Arenas (COL) y Dylan Berdayes (CUB), todos con 7.0.

“En blitz ya me pasó factura el cansancio. Empecé bien, pero esas tres derrotas seguidas me costaron mucho. Aun así, fue una experiencia valiosa”, comentó.

Con el polvo del camino mexicano aún encima, el joven ajedrecista ya tiene la mira puesta en su próximo gran reto: el Torneo Internacional Capablanca in Memoriam 2026, máximo referente competitivo en Cuba, que se celebrará entre el 15 y el 24 de junio en el Hotel Nacional de La Habana.

«Este año todavía no he podido alcanzar un resultado aceptable en la modalidad clásica. Espero que, con el favor de Dios, pueda lograr algo positivo en el Capablanca. Me enfocaré en dar lo mejor de mí en cada partida, porque ya va tocando que salga un buen resultado”, manifestó el MI tunero, quien competirá no solo con la aspiración de subir al podio, sino también con la misión de buscar la tercera norma que lo acredite como Gran Maestro.

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