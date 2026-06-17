El tunero Ever René Castro confirma potencial en su estreno en la bala 

Las Tunas.- El tunero Ever René Castro Martínez concluyó en el quinto puesto de la final de la bala F41 en el Grand Prix de Túnez, una presentación que marcó su estreno internacional en esta especialidad y dejó señales claras de estabilidad técnica pese a no alcanzar el objetivo inicial de acercarse a los diez metros para pelear por el podio.

Castro Martínez abrió la competencia con un intento nulo, pero reaccionó con rapidez para encadenar cinco lanzamientos válidos muy parejos entre sí. Su mejor registro llegó en el tercer intento, con 7,99 metros, seguido de marcas de 7,80, 7,79, 7,93 y 7,86 metros. Esa secuencia, contenida en un margen de apenas 20 centímetros, confirmó la consistencia del cubano en un escenario exigente y en una prueba que apenas comienza a nivel internacional.

La final tuvo un cierre vibrante con el tunecino A. Lazam, quien aseguró el oro al marcar 11,22 metros en su último intento. La plata quedó en manos del marfileño K. Iye, autor de un lanzamiento de diez metros, mientras que el camerunés Messi Gersasa se llevó el bronce con 9,85 metros.

Más atrás se ubicaron el marfileño V. Cissé, cuarto con 8,83 metros, y el ugandés A. Yiga, sexto con 6,57 metros.

Aunque esta vez no pudo ser, el pequeño gigante tunero apenas comienza su camino en la bala y tiene margen para crecer. Su enfoque inmediato estará en la jabalina, prueba en la que volverá a competir el 19 de junio y que lo llevó a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

/lrc/