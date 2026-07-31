Nuevos laboratorios apoyan formación de futuros agrónomos

Las Tunas.- Durante el próximo curso escolar 2026- 2027, los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrónoma de la Universidad de Las Tunas tendrán la posibilidad de aplicar sus conocimientos teóricos en actividades prácticas en los laboratorios de Suelos, Microbiología, Sanidad Vegetal y Química.

Esta infraestructura se reinauguró recientemente, como parte de la jornada por el aniversario 73 de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y serán de mucha utilidad, tal como refirió la destacada profesora e investigadora Doctora en Ciencias Raquel Ruz Reyes.

Explicó la experta que dichas instalaciones tienen gran importancia porque apoyan la formación académica de los futuros profesionales de la producción agropecuaria en el territorio tunero.

Dijo que se hicieron entre los años 1996 y 2000, gracias a un proyecto internacional financiado por la comunidad económica europea, el que también sufragó la rehabilitación del asentamiento de Villanueva en el municipio cabecera, especialmente áreas de producción pecuaria.

Ruz Reyes agregó que la reanimación, luego de 26 años, beneficia a los estudiantes y permitirá que la universidad preste servicios a los productores de alimentos como la evaluación de los suelos, el cuidado de la salud de las plantas y la producción de fertilizantes biológicos, entre otros.

Los futuros profesionales, altamente capacitados, podrán aportar a la transformación del sector agropecuario en el territorio y, por consiguiente, consolidar la producción de cultivos varios.

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