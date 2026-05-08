Choferes de la Agencia de taxis en Las Tunas brindarán asistencia al transporte el día de las madres

Choferes de la Agencia de taxis en Las Tunas brindarán asistencia al transporte el día de las madres

Las Tunas- Una asistencia al traslado de personas hasta el cementerio Vicente García de la capital tunera el domingo 10 de mayo Día de las madres, brindará la Agencia de Taxis Las Tunas con triciclos eléctricos principalmente.

Los recorridos se iniciaran a partir de las 7:00 am desde cuatro puntos con el fin de ofrecer aunque sea una opción de movilidad a diferentes áreas de la ciudad.

Alexander Osorio Peña, Jefe de operaciones de la Agencia de Taxis, detalló que las salidas serán desde la calle 39 y el Tanque, ambos sitios ubicados en el reparto Buena Vista, otra desde la avenida del Aeropuerto y la cuarta partirá desde la Caldosa.

Refirió que en todas las rutas el precio sería de dos pesos con 50 centavos por kilómetro y el traslado de ida y vuelta al cementerio se extenderá hasta el horario del mediodía aproximadamente.

La Dirección de Transporte en la provincia explicó que en esta ocasión no ha sido posible garantizar un servicio más amplio en guaguas como en otros años, debido a falta de combustible, carencia acentuada ahora más que nunca por el reforzamiento del cerco energético que desde el pasado mes de enero el gobierno de Estados Unidos sostiene contra Cuba.

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