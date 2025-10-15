Gracias, mujeres rurales

Las Tunas.- Apenas unas sombras delatan el inicio del nuevo día y la frialdad de la mañana permanece hasta un poco más tarde, cuando el sol muestra sus primeros rayos. Pero, ya el cuerpo de ella entró en calor, en un constante ir y venir de la cocina a otras partes del hogar.

También, guiada más por el instinto que por la luz que porta en una de sus manos, salió al patio a revisar las aves, antes de que salgan a otras áreas de su finca; y hasta le llevó un trago de café al esposo, que se levantó mucho antes y ordeña las vacas a unos pasos de la casa.

Ella es un ejemplo, una de las tantas mujeres rurales de la provincia de Las Tunas que a veces son silenciadas cuando se habla de producción de alimentos, de ruralidad, de permanencia en esas zonas apartadas y de resiliencia frente a numerosas adversidades.

Puede tener cualquier nombre porque se les encuentra de este a oeste y de sur a norte por todo el territorio tunero. Unas son esposas; otras, madres, hijas, hermanas o abuelas; pero, en su actuar cotidiano todas se expresan como heroínas, ya sean protagonistas o acompañantes.

El día de la mujer rural, este 15 de octubre, es un momento para visibilizarlas y también para agradecerles porque su quehacer se multiplica en la familia y el hogar, con prácticas innovadoras y una sabiduría ancestral, evidente en muchísimos procesos.

No todas están en las plantaciones agrícolas ni en la crianza de ganado mayor o menor. Algunas son maestras, trabajadoras en diferentes entidades que se ubican en esas zonas, amas de casa o madrugan para trasladarse a ciudades y poblados, en los que desempeñan otras funciones.

En estos tiempos difíciles, enfrentan una realidad compleja y, a veces, desafiante. Sin embargo, demuestran una inventiva creativa, que transmite esperanza y seguridad a las familias. Por eso el día de la mujer rural se convierte en una celebración de la dignidad y el valor humano.

Son el ejemplo perfecto de que la historia de Cuba avanza con mujeres que no se rinden y que, con firmeza, paciencia y esfuerzo, impulsan el progreso rural hacia un futuro mejor para la nación; ese que para ellas y para todos late con orgullo y esperanza.

/lrc/

