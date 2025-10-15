15 de Oct de 2025

Gracias, mujeres rurales

15 de Oct de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
Las Tunas.- Apenas unas sombras delatan el inicio del nuevo día y la frialdad de la mañana permanece hasta un poco más tarde, cuando el sol muestra sus primeros rayos.  Pero, ya el cuerpo de ella entró en calor, en un constante ir y venir de la cocina a otras partes del hogar.

También, guiada más por el instinto que por la luz que porta en una de sus manos, salió al patio a revisar las aves, antes de que salgan a otras áreas de su finca; y hasta le llevó un trago de café al esposo, que se levantó mucho antes y ordeña las vacas a unos pasos de la casa.

Ella es un ejemplo, una de las tantas mujeres rurales de la provincia de Las Tunas que a veces son silenciadas cuando se habla de producción de alimentos, de ruralidad, de permanencia en esas zonas apartadas y de resiliencia frente a numerosas adversidades.

Puede tener cualquier nombre porque se les encuentra de este a oeste y de sur a norte por todo el territorio tunero.  Unas son esposas; otras, madres, hijas, hermanas o abuelas; pero, en su actuar cotidiano todas se expresan como heroínas, ya sean protagonistas o acompañantes.

El día de la mujer rural, este 15 de octubre, es un momento para visibilizarlas y también para agradecerles porque su quehacer se multiplica en la familia y el hogar, con prácticas innovadoras y una sabiduría ancestral, evidente en muchísimos procesos.

No todas están en las plantaciones agrícolas ni en la crianza de ganado mayor o menor.  Algunas son maestras, trabajadoras en diferentes entidades que se ubican en esas zonas, amas de casa o madrugan para trasladarse a ciudades y poblados, en los que desempeñan otras funciones.

En estos tiempos difíciles, enfrentan una realidad compleja y, a veces, desafiante. Sin embargo, demuestran una inventiva creativa, que transmite esperanza y seguridad a las familias.  Por eso el día de la mujer rural se convierte en una celebración de la dignidad y el valor humano.

Son el ejemplo perfecto de que la historia de Cuba avanza con mujeres que no se rinden y que, con firmeza, paciencia y esfuerzo, impulsan el progreso rural hacia un futuro mejor para la nación; ese que para ellas y para todos late con orgullo y esperanza.

Últimas noticias

Se alista Las Tunas ante proceso de vacunación contra el virus del Papiloma Humano

Como parte de la introducción de la vacuna contra el virus del Papiloma Humano (VPH), CECOLIN Bivalente dirigida a niñas de 9 años de edad, en la provincia de Las Tunas se capacitan a profesionales del sector de Educación y Salud Pública para el proceso de vacunación que tendrá lugar en toda Cuba a partir del venidero 27 de octubre y se extenderá hasta el mes de diciembre.

En Las Tunas se impone avanzar en la producción de alimentos

En la provincia de Las Tunas, la producción de alimentos dejó de ser una utopía para convertirse en un reto, en algo posible y sostenible en el tiempo, a partir del esfuerzo de miles de personas a lo largo y ancho del territorio y de la búsqueda de soluciones a los obstáculos que aparecen en el camino.

