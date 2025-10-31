Huracán Melissa deja discreto beneficio en embalses de Las Tunas

Las Tunas.- El huracán Melissa dejó en Las Tunas un promedio de alrededor de 87 milímetros de lluvias, aunque en la localidad de Vega de Mano, en la zona norte, el pluviómetro registró 225, el mayor de todo el territorio. Eso provocó que su derivadora comenzara a aliviar, por lo que fue necesaria la evacuación de los residentes aguas abajo.

De forma general los embalses de la provincia ascendieron su nivel al 51 por ciento, 10 puntos porcentuales más que los que registraban antes del paso del organismo meteorológico.

La presa Juan Sáez, la mayor de Las Tunas elevó su cantidad de agua almacenada a más de 81,6 millones de metros cúbicos de los 112 de capacidad total.

Las autoridades de Recursos Hidráulicos aseguran que el reservorio está en niveles normales de embalse no ofrece peligro a la población chaparrera, así mismo manifestaron que a pesar de las dolorosas afectaciones ocasionadas en otras provincias, las lluvias para el Balcón del Oriente Cubano fueron beneficiosas y atenúan un poco la severa sequía que lo azotaba.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube