31 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Huracán Melissa deja discreto beneficio en embalses de Las Tunas

 - Esnilda Romero Mañas
   6
Las Tunas.- El huracán Melissa dejó en Las Tunas un promedio de alrededor de 87 milímetros de lluvias, aunque en la localidad de Vega de Mano, en la zona norte, el pluviómetro registró 225, el mayor de todo el territorio. Eso provocó que su derivadora comenzara a aliviar, por lo que fue necesaria la evacuación de los residentes aguas abajo.

De forma general los embalses de la provincia ascendieron su nivel al 51 por ciento, 10 puntos porcentuales más que los que registraban antes del paso del organismo meteorológico.

La presa Juan Sáez, la mayor de Las Tunas elevó su cantidad de agua almacenada a más de 81,6 millones de metros cúbicos de los 112 de capacidad total.

Las autoridades de Recursos Hidráulicos aseguran que el reservorio está en niveles normales de embalse no ofrece peligro a la población chaparrera, así mismo manifestaron que a pesar de las dolorosas afectaciones ocasionadas en otras provincias, las lluvias para el Balcón del Oriente Cubano fueron beneficiosas y atenúan un poco la severa sequía que lo azotaba.

/lrc/

Resguarda Las Tunas a residentes en comunidad granmense de Guamo

Esta mañana el Centro Mixto Simón Bolívar, en la ciudad de Las Tunas, comenzó a recibir a residentes en la zona de Guamo, de Granma, ante el peligro de inundaciones por el desbordamiento del río Cauto y la obstrucción del paso hacia Bayamo y otras comunidades de la vecina provincia.

Ante Melissa, la furia y la firmeza: el Oriente cubano se levanta

Una vez más, el rugido del mar y la furia de los vientos han puesto a prueba la entereza del pueblo cubano. El huracán Melissa, atravesó con fuerza la región oriental de la Isla, dejando a su paso un panorama de inundaciones, daños materiales y una herida abierta en cada territorio de esta región.

Deja Melissa en Las Tunas daños menores sin pérdidas irreparables en el patrimonio museístico

La provincia de Las Tunas respiró un suspiro de alivio en el ámbito cultural tras el paso del huracán, que si bien puso a prueba la resiliencia de la región, no causó pérdidas irreparables en su patrimonio museístico. Así lo informó en declaraciones exclusivas a este medio Vicente Alvarez Morell, especialista de Patrimonio, quien detalló el proceso de evaluación y los resultados obtenidos tras una «jornada terrible».

Otras Noticias

