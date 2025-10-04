Ever Castro Martínez compite este domingo en el Campeonato Mundial de Paratletismo

Una nueva oportunidad para la gloria deportiva tiene el puertopadrense Ever René Castro Martínez, cuando compita este domingo desde las 8 y 48 de la mañana, hora de Cuba, en el Campeonato Mundial de Paratletismo, con sede en Nueva Delhi, la India.

El lanzador de jabalina, categoría F-41, natural de la comunidad de Maniabón, saldrá al campo de batalla con el objetivo de superar los resultados de las presentaciones anteriores en citas mundialistas.

El atleta, bautizado como el «Rey de la Jabalina» en su Puerto Padre querido, ha mostrado una constante superación: en el 2023, en París, logró su mejor marca personal con 36.63 metros, y en el 2024, en Kobe, Japón, la mejoró hasta 37.95 metros.

El puertopadrense llega a esta competencia en un gran momento. Este mismo año, estableció su mejor lanzamiento de por vida, con un impresionante registro de 38.54 metros, durante el Gran Prix de Túnez.

En su palmarés también cuenta con el título de los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023, el récord de América con 36.04 metros y el quinto lugar en los Paralímpicos de Francia.

Este 5 de octubre desde las 8 y 48 minutos de la mañana, Ever René Castro Martínez, además de representar a Cuba, también llevará en su mente y brazo la fuerza de todo un continente, ya que es el único representante de las Américas en el lanzamiento de la jabalina, categoría F-41.

