Yordan Álvarez vuela solo: diez jonrones y liderato absoluto en la MLB

Las Tunas. – El tunero Yordan Álvarez sigue escribiendo su nombre con letras de oro en las Grandes Ligas. El poderoso bateador de los Astros de Houston conectó este domingo su décimo jonrón de la temporada, un batazo que lo deja como líder solitario en la MLB en este departamento.

«Air Yordan» se convirtió en el líder jonronero de todas las Grandes Ligas al conectar su décimo cuadrangular, un batazo impresionante con velocidad de salida de 95.8 millas por hora, un ángulo de 28° y una distancia de 357 pies, castigando un cambio de velocidad de JoJo Romero.

Mientras tanto, Álvarez continuó encendido con el madero, ligando jonrón por tercer día consecutivo y consolidando su lugar como una de las figuras más consistentes de la temporada.

Este es el bambinazo número 180 para Yordan en Grandes Ligas, y el sexto que le conecta a los Cardinals. Con este batazo, el natural de Colombia suma ya 21 carreras impulsadas en la actual contienda, líder de la contienda.

Pero su dominio no se limita a la fuerza bruta. Álvarez también es sexto en promedio de bateo en las mayores, con un impresionante (.333). Curiosamente, el primer puesto le pertenece a un cubano: Andy Pagés (.373), lo que evidencia la calidad absoluta del talento de la Isla.

El desempeño de Yordan lo coloca como uno de los bateadores más completos del juego. En el ranking actual, esta entre los mejores bateadores en porcentaje de embasarse (OBP .471), slugging (SLG .790) y OPS (1.274).

Con cada turno al bate, el jugador de los Astros de Houston confirma que está viviendo un año para la historia. Y el béisbol cubano, una vez más, brilla con luz propia en la Gran Carpa.

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