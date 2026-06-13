Efectúan en Colombia cambio de atributo pioneril

Colombia, Las Tunas.- Como en toda Cuba, pioneros moncadistas de tercer grado del municipio de Colombia, hicieron cambio de su pañoleta azul por la roja, que desde ahora los representa como integrantes en la etapa José Martí de primer nivel.

En la escuela primaria Lorenzo Bermúdez de la comunidad de igual nombre, pioneros de sexto grado en solemne ceremonia, colocaron y anudaron, el nuevo símbolo pioneril.

Un acontecimiento emotivo el que presenciaron, familiares, tutores y docentes del centro escolar, en homenaje coincidente con los aniversarios de los natalicios de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara que se conmemora el 14 de junio.

Aconteció además la categorización del Movimiento de Pioneros Exploradores, las que realizó cada guía base y que desde ahora les permitirá desarrollar el compañerismo, valores patrios, actividades en campaña, fomentar el amor al medio ambiente y a la Patria.

Paralelo se desarrolló el acto de fin de curso en el que se entregaron de las distinciones 14 de junio, reconocimientos a los pioneros más integrales por grado; y a docentes y trabajadores de servicio, resultando la más integral la maestra Yanulkis Castañeda Carmenate.

En este sureño territorio tunero la Organización de Pioneros José Martí, en recordación a Maceo y Che, realizó el cambio de atributo pioneril a 310 pioneros, de ellos, nueve pertenecen a la enseñanza especial.

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