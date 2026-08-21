Consolida labor asistencial Centro Oftalmológico de Las Tunas

Las Tunas.- Con 18 años de funcionamiento, el Centro Oftalmológico Provincial, ubicado en el Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara, consolida su labor como entidad básica en la protección de la salud ocular de los residentes en Las Tunas y territorios aledaños.

«La elevada preparación del personal médico y de apoyo al servicio trasciende en el quehacer diario del colectivo que, unido al respaldo de tecnologías y la colaboración interinstitucional, se proyecta como Centro de Referencia Regional que articula la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y consolida la atención visual de los ciudadanos y la actividad investigativa», significó la directora de la unidad asistencial, la doctora Kirenia Peguero Cuza.

Precisó que «en la atención se implementan diversas estrategias para, con los insumos existentes, organizar un sistema a través de los municipios y controlar y mantener un orden en el registro quirúrgico, que incluye previamente coordinar el traslado de pacientes hasta el Centro a fin de garantizar el tratamiento quirúrgico y su posterior seguimiento en el área de salud, donde existen oftalmólogos especialistas y donde no disponen de ellos, proyectan al personal del servicio».

Explicó la también especialista en primer grado en Medicina General Integral y en primer grado de Oftalmología, que este sistema de trabajo sostiene buenos resultados en la atención, el seguimiento y la calidad visual recuperada de los pacientes.

En otro orden detalló que sostienen en las proyecciones comunitarias la prevención de enfermedades como el Glaucoma y el diagnóstico precoz de las Retinopatías Hipertensivas Diabéticas, mientras insisten en las áreas de salud la trascendencia de mantener la pesquisa en edad pediátrica para diagnosticar enfermedades de forma oportuna.

«En medio del actual contexto de restricción del bloqueo, no se ha detenido el servicio y se apuesta por brindar una calidad en la atención médica pues se dispone del reconocimiento de la población respecto al quehacer asistencial, muestra de la satisfacción del trabajo como mayor recompensa».

Desde el punto de vista del vínculo con la academia para garantizar la formación de nuevos especialistas agregó la galena, «tenemos una matrícula notable de residentes del primer, segundo y tercer año, y lo esencial es el desarrollo de habilidades tanto quirúrgicas como teóricas, lo que permitió realizar exámenes de promoción con óptima calidad».

Comentó la máxima representante de la unidad asistencial que hace pocos meses se incorporaron cuatro nuevos especialistas y en el mes de septiembre prevén otros tres, además de potenciar la preparación docente al interior del Servicio, con un claustro propio que fomenta el ascenso del vínculo médico-científico.

«Aquí los residentes en formación se vinculan a los problemas de salud ocular de la población local, sobre todo, caracterizaciones clínicas epidemiológicas sobre patologías oftalmológicas, el tratamiento y los resultados posteriores, figurando entre las tesis recientes las vinculadas al Glaucoma, el Retinoblastoma (un tumor intraocular en la edad pediátrica), y la Catarata en poblaciones infantiles», concluyó la especialista.

Actualmente el Centro Oftalmológico Provincial de Las Tunas organiza campañas de pesquisa y de promoción y educación sanitaria, mantiene la proyección comunitaria y apoya a otros territorios de las provincias de Camagüey, Granma y Santiago de Cuba que necesitan la atención de complejos procederes oculares.

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