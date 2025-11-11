Portada » Noticias » Deporte » Clásico de altura en el Latino: Leñadores vs Industriales, duelo por la cima

Las Tunas.- Este martes, el estadio Latinoamericano se convierte en el epicentro del béisbol cubano cuando los vigentes monarcas, Leñadores de Las Tunas (25-15), visiten a los Industriales de La Habana (26-16) en un enfrentamiento que promete emociones intensas y batazos decisivos.

Ambos equipos se encuentran a solo dos juegos de la cima, lo que convierte este choque en un verdadero clásico moderno con sabor a postemporada.

La serie pone frente a frente dos filosofías diametralmente opuestas, un duelo de estilos que enriquece la tradición beisbolera.

Por un lado, la deslumbrante ofensiva de los tuneros, quienes llegan al coliseo capitalino con un imponente promedio de bateo colectivo de .317.

Su línea ofensiva, una de las más letales de la liga, se caracteriza por su capacidad para poner corredores en posición anotadora, siendo una pesadilla constante para cualquier cuerpo de lanzadores rival.

Frente a ellos, la mítica fortaleza azul se alza con su sello de siempre: la defensa y el pitcheo. Los Industriales poseen el mejor porcentaje de fildeo (.970), una muralla en el terreno que corta rallies y apaga esperanzas. Su rotación, además, es una de las más sólidas, permitiendo en promedio solo 3.87 carreras limpias por juego.

Con ambos conjuntos en plena forma y la clasificación apretada, el duelo en el Latinoamericano se perfila como uno de los más vibrantes de la temporada.

Los triunfos de los verdirrojos pasan por conectar con sus bates. Si su poderosa línea de bateo logra imponerse a los lanzadores azules desde los primeros innings, podrían poner en aprietos la solidez industrialista.

En tanto los capitalinos tienen como premisa contener la ofensiva tunera. Su pitcheo debe ser preciso y su defensa, impecable, para neutralizar la avalancha de hits y convertir el juego en un duelo táctico donde su experiencia suele ser decisiva.

El Latinoamericano se prepara para vibrar con un duelo que tiene todos los ingredientes de una serie de play-off.

Datos de Interés: De acuerdo con analista y estadístico Yirsandy Rodríguez, el enfrentamiento histórico entre Leones y Leñadores lo dominan los primeros 121×90, incluyendo las dos veces que se han enfrentado en play off -Series 57 y 62-, donde salieron victoriosos los orientales.

Sin embargo, igual que como sucede con otros equipos, las diferencias en las últimas 11 campañas se han acortado, tal como demuestran los números.

Desde la campaña 53 a la 63 se han visto las caras en 85 oportunidades, entre ronda clasificatoria y postemporada, y el duelo marcha 45 por 40 a favor de los vigentes campeones nacionales.

Con el actual formato de cinco juegos que se inició hace cinco temporadas, los tuneros han salido airosos en 13 de los 20 partidos disputados en rondas eliminatorias.

En la Serie 60 ganaron (3-2) y un año después se impusieron (4-1), con par de triunfos en el Latino y otros dos en el Mella. Por su lado, los habaneros ganaron en la Serie 62, tres veces como visitantes, pero luego fueron barridos en la disputa por la corona nacional (4-0), con dos partidos en cada sede.

En la cita precedente, los del llamado Balcón del Oriente cubano consiguieron cuatro éxitos como anfitriones, en el parque Julio Antonio Mella. (Tomado del perfil de facebook de Radio COCO).

