Celebró Las Tunas el Día del Educador

Las Tunas.- Con la presencia de las máximas autoridades de la provincia celebraron en Las Tunas un acto en conmemoración al día del educador, desarrollado en el SI Jesús Argüelles.

En el encuentro fueron reconocidos docentes destacados en su labor, con especial énfasis en aquellos que forjan los cimientos del saber desde la primera infancia. Asimismo, se distinguió a profesionales del magisterio cuyos esfuerzos están reflejados en los resultados del territorio en los exámenes de ingreso a la Educación Superior.

Durante la conmemoración, el municipio cabecera fue señalado como más destacado; un reconocimiento al esfuerzo colectivo, así lo expresó el director general de educación municipal, Eulicer Escalona Escalona.

“Hemos podido sobrecumplir en el año 2025 un plan de mantenimiento y reparación, pues de 16 obras previstas sumamos 47 y una es esta que nos acoge, la cual merecía atender a una población superior a los 1300 estudiantes, quienes hoy viven una transformación.

“Nuestros miles de trabajadores elevan el orgullo de una profesión con resultados como este, que no es individual sino de cada institución que de una forma u otra contribuyeron para que esto saliera”, agregó el también doctor en ciencias.

La efeméride evidenció el compromiso social de los docentes tuneros, no solo en la actualidad, sino también en los lejanos días de la campaña de alfabetización, hecho que aún vive en María Elena Díaz Suárez.

“En este humilde oficio no aspiramos a obtener grandes cosas porque el objetivo es enseñar con toda la calidad y el amor. Para mí significa mucho el poder compartir con 89 años en este espacio. Sobrepasa las dos décadas desde que me reincorporé y todavía no me atrevo a decir que ya vaya a culminar”.

La jornada de agasajo dedicó un momento a varias instituciones educativas que sobresalieron como centros de evacuación ante el paso del huracán Melissa por el oriente del país.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube