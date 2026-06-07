Noticias falsas circulan en las redes sobre la Terminal de Contenedores de Mariel

Comunicado sobre noticias falsas que circulan por las redes sobre la Terminal de Contenedores de Mariel

En este momento circulan por las redes sociales audios totalmente FALSOS acerca de LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MARIEL, sobre “supuesta emergencia del puerto”.

La Terminal de Contenedores se encuentra operando como lo realiza habitualmente, sin interrupciones, ni ocurrencia de ningún accidente.

Pedimos a los usuarios verificar siempre la información en fuentes oficiales y evitar compartir contenidos no confirmados que puedan generar confusión.

Sigue nuestros sitios oficiales para mantenerte informado, en el mostramos imágenes y videos de la Terminal de Contenedores de Mariel funcionando en estos momentos, operando buques en su muelle.

https://www.webportal.tcmariel.cu

https://www.tcmariel.cu

Atención al Cliente Telf. 49397205/06

Centro de Coordinación Telf. 49397156

#NoALasFalsasNoticias

Terminal de Contenedores de Mariel