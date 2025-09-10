Avanza recuperación de Sistema Eléctrico en Cuba

La Habana.- El director general de Electricidad de la Unión Eléctrica de Cuba, Lázaro Guerra, aseguró hoy que la recuperación del SEN avanza y se realizan operaciones para llevar corriente al centro de la nación caribeña.

Durante una comparecencia pública para actualizar acerca del estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Guerra informó que la unidad «Energas Varadero ya tiene energía, y eso es importante, pues una vez arranque se emplea para llegar» a las provincias centrales.

Comentó, asimismo, que en el «oriente se hace un microsistema para darle energía a la Central Termoeléctrica (CTE) de Nuevitas, que es el camino para esa zona».

En el occidente, dijo, es necesario llegar a la CTE de Mariel, donde trabajarán las unidades seis y ocho, y una vez inicien, comienza el arranque del emplazamiento de motores.

Hay en el país, subrayó, «microsistemas que dan energía a centros vitales para la población, y permiten, hasta que se restaure el sistema, tener un nivel elemental de energía».

Aseguró, además, que la generación nacional actual es de aproximadamente 248 megawats y debe incrementarse de manera paulatina. (Prensa Latina)