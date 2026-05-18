Relevo perfecto de Alberto Pablo Civil le otorga su segundo punto por juego salvado

Relevo perfecto de Alberto Pablo Civil le otorga su segundo punto por juego salvado

Las Tunas.- Una actuación impecable desde el montículo permitió al pitcher puertopadrense Alberto Pablo Civil Hidalgo sumar su segundo salvamento de la temporada en la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano.

El derecho, oriundo de la comunidad de Vázquez en Puerto Padre, relevó de forma perfecta en el triunfo de los Leñadores de Las Tunas, que alcanzaron su octava victoria del certamen.

Civil Hidalgo entró al juego en el sexto inning, con dos outs y ventaja tunera de cinco carreras por tres sobre los Cocodrilos de Matanzas.

Alberto Pablo sustituyó nuevamente al abridor ganador Enyer Fernández y demostró un control absoluto: lanzó 1.1 entradas, enfrentó a cuatro bateadores y los retiró en línea, sin permitir hits, carreras ni bases por bolas.

Con este resultado, el serpentinero puertopadrense acumula dos juegos salvados en la presente campaña, consolidándose como una pieza confiable en el bullpen de los Leñadores.

En la primera edición de la Liga Élite, Alberto Pablo Civil Hidalgo fue designado Jugador Más Valioso del torneo y conquistó el título de campeón con Agricultores, equipo creado con peloteros de Granma y Las Tunas.

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