Ramón Batista conoció a Raúl en Las Tunas

Las Tunas.- Ramón Batista dirigía el Museo Provincial de Las Tunas el día aquel de julio de 1985 en el que Raúl Castro dejó inaugurado acá el Palacio de Pioneros José Martí.

Llevaba varios días trabajando allí, montando una sala de historia local en el edificio central de la construcción; y eso le permitió ser testigo de los preparativos y también disfrutar de la inauguración de la escultura del Maestro que preside el enclave, fruto del talento y el ingenio de Rogelio Ricardo.

Nos contó del gusto de los niños, la alegría del joven Raúl aquella jornada y la imagen que ha venido a marcar su existencia de una forma muy especial.

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