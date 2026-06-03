Ascienden a oficiales del Ministerio del Interior en el aniversario 65 de esa fuerza armada

Ascienden a oficiales del Ministerio del Interior en el aniversario 65 de esa fuerza armada

Las Tunas.- Para el jefe del Ministerio del Interior en el municipio de Las Tunas, Rolan Hernández Pérez, y la oficial de coordinación de la jefatura del órgano de investigación criminal Yanisleydis Álvarez Bello, ser ascendidos a teniente coronel y capitán, respectivamente, es un orgullo y un compromiso de seguir defendiendo a la Patria en las difíciles condiciones que enfrenta la nación y bajo cualquier circunstancia.

«En este día tan importante de ascenso y condecoración, en el 65 aniversario del Ministerio del Interior y también festejando el 95 cumpleaños de nuestro querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, sentimos el orgullo y el placer de haber sido ascendido a un grado superior y nos sentimos hoy más comprometidos con la patria de seguir defendiéndola ante cualquier amenaza del enemigo.

Seguimos haciendo nuestra tarea desde cualquier trinchera, haciéndolo mejor y como dijo el Héroe Nacional de Cuba José Martí, haber servido bien a la patria nos obliga a continuar sirviendo», señala Rolan..

Por su parte Yanisleydis señala que para todos los cubanos, y hoy para nosotros como miembros del Ministerio del Interior, haber sido privilegiados con este ascenso, es un reconocimiento también a la Revolución, al pueblo, porque hemos estado unidos al pueblo, defendiéndo bajo cualquier circunstancia a nuestra patria.

«Constituye un honor muy grande, mucho más hoy cuando estamos celebrando este 95 cumpleaños de nuestro General de Ejército Raúl Castro, y en solo pocos días también estaremos homenajeando a nuestro invicto Fidel Castro Ruz en su año del centenario.

Este grado de capitán me compromete mucho a doblegar nuestros esfuerzos, a que los resultados de trabajo obtenidos hasta hoy sean superiores y a darlo todo por nuestra Revolución».

En el acto provincial por el aniversario 65 del Ministerio del Interior, varios oficiales fueron ascendidos al grado inmediato superior, y la jefatura del Minint en Las Tunas recibió diversos reconocimientos de parte de organismos e instituciones, que reconocen a los combatientes de esa fuerza armada como los guardianes de la seguridad ciudadana.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido Osbel Lorenzo Rodríguez, y la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez, encabezaron la entrega de grados junto a otras autoridades del propio Ministerio del Interior.

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