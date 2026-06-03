Acogerá Las Tunas acto por el Día de la Enfermería Cubana

Las Tunas.- La provincia de Las Tunas acogerá este tres de junio la sede de los festejos por el Día de la Enfermería Cubana, en recordación a la mártir Victoria Brú, tras la celebración del mes Mayo por la Enfermería.

La licenciada Jhoanys Diéguez Peña, jefa del departamento de esta especialidad en Las Tunas, comentó que ante la fecha los profesionales del gremio realizaron un amplio programa de actividades que incluyeron jornadas científicas y educativas, e intervenciones sanitarias en la Atención Primaria de Salud, en pos del bienestar de la familia en la comunidad.

Con el compromiso de este personal, que asciende en la provincia a unos cuatro mil integrantes, se realizaron pases de visita extendidos en los servicios de Neonatología y Cardiología, y en áreas de ingreso de las principales instituciones de la Atención Secundaria, dedicadas a la efeméride nacional.

Para destacar el alto valor humanista de este quehacer asistencial se efectuaron también encuentros de los círculos de interés, cambios de categorías docentes y la actualización de los protocolos actuales, subrayó la máxima representante del gremio en la provincia.

Este tres de junio se realizará el acto por el Día de la Enfermería Cubana en el hospital provincial Ernesto Guevara de la Serna, para reconocer la entrega, el valor y el compromiso de los hombres y mujeres que apuestan por consolidar protocolos y métodos de desempeño que ratifican la vocación al servicio de la calidad de vida de los pacientes.

El Día de la Enfermería Cubana tiene su origen en 1923, en honor a la esforzada enfermera Victoria Bru Sánchez, nacida en igual fecha de 1876 y fallecida a los 42 años de edad como consecuencia de la atención a pacientes cienfuegueros durante la epidemia de influenza ocurrida en Cuba en 1918.

Su legado inspira a la Sociedad Cubana de Enfermería (SOCUENF), fundada hace 50 años por iniciativa de Fidel Castro, que hoy agrupa a profesionales responsables del desarrollo científico, la investigación y la capacitación en este sector.

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