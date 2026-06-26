Declaran Centro de Electromedicina de Las Tunas colectivo 22 Congreso de la CTC

Las Tunas.- La secretaria general del Comité Provincial del Sindicato de la Salud en Las Tunas, Yudelkis Cruz Alarcón, declaró al Centro Provincial de Electromedicina colectivo 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

La declaración aconteció en medio de las celebraciones por el aniversario 41 de esta importante institución, que resalta por sus aportes desde el movimiento anirista, el cual ha permitido el ahorro de más de dos millones de dólares por concepto de sustitución de importaciones.

Acompañados por la máximas autoridades administrativas y del sindicato de la institución, Cruz precisó que más allá de este reconocimiento en la provincia sus profesionales patentizarán una nueva jornada con la Revolución, con el compromiso de celebrar junto a los demás sindicatos la sede del municipio cabecera de las actividades por el 26 de Julio, Día d ela rebeldía Nacional.

Por su parte Madeline Góngora Martínez, secretaria del buró sindical, precisó que para los trabajadores es más que un orgullo pues muestra la satisfacción de los ingenieros, técnicos y personal de apoyo dispuestos a contribuir a la sostenibilidad de los servicios médicos y cualquier tarea que se les asigne.

Subrayó que el colectivo destaca en la reparación de equipos y en las tareas administrativas y sindicales, en estas últimas con tres aportes especiales a la Patria y con un promedio de más de cinco mil pesos a programas de la salud como el de Atención Integral Materno Infantil y de Lucha contra el Cáncer.

Góngora Martínez agregó que hoy cuentan con más de 140 afiliados, electromédicos que constituyen héroes de la salud dentro y fuera de fronteras con más de una veintena de colaboradores en varias naciones.

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