2 de Nov de 2025

Continúa la solidaridad de Amancio con los hermanos granmenses

2 de Nov de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
Por: Giosber Pérez Tamayo. Periodista Radio Maboas.

Amancio, Las Tunas.- Una tripulación de la base de carahatas del municipio de Amancio, al sur de Las Tunas, contribuye a salvar vidas en la comunidad de Guamo, perteneciente a la provincia de Granma.

Estos trabajadores ferroviarios se encuentran en esta demarcación de Río Cauto desde la noche del sábado, sin pensarlo dos veces, salieron para este poblado a evacuar a sus residentes, llevándolos en el ferrobús para el tren que los espera con el fin de trasladarlos hasta Jobabo, en Las Tunas.

Fueron despedidos por Alfredo Fidel González Escobar y Maikel Padrón Acevedo, presidente y vicepresidente del consejo de defensa en Amancio respectivamente.

También con el fin de garantizarles mejores condiciones de vida a los evacuados que están actualmente en el Politécnico de Jobabo, se les llevaron 70 colchones del Campismo Playa Guayabal hacia esta institución en una camioneta de la UEB Carbón Vegetal.

Una vez más los amancieros ponen el alto su altruismo y solidaridad mpara continuar ayudando a nuestros hermanos de Guamo, que tanto lo necesitan tras ser severamente afectados por el paso de este poderoso huracán Melissa.

Temas: Amancio - Centro de Evacuación - Las Tunas

