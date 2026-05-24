Tribuna antimperialista, voces de un pueblo

Las Tunas.- Mancillar la honra de Raúl es mancillar la honra de un pueblo que, inspirado en su ejemplo, continúa en pie de lucha convencido de la victoria frente al más poderoso imperio de la historia.

Ese respaldo se hizo evidente en la Tribuna Antimperialista realizada en Las Tunas, en la que miles de tuneros se concentraron para apoyar al líder de la Revolución y rechazar el nuevo montaje imperial que lo responsabiliza del derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996, tras reiteradas violaciones del espacio aéreo cubano.

“A Raúl se respeta, a Cuba se respeta”, afirmó Karen Velázquez González, miembro del Comité Provincial del Partido, en nombre de los asistentes reunidos en la plaza cultural Armando Hart del centro histórico de la ciudad.

La doctora Yumara Acosta García denunció que el mismo gobierno que hoy arremete contra Raúl es el que impide la entrada de insumos médicos y provoca la escasez de recursos en los hospitales. “Aun así mantenemos en alto una de las mayores conquistas de la Revolución”, subrayó.

Las nuevas generaciones también hicieron escuchar su voz. El estudiante Marcos Alejandro Flores González ratificó el compromiso de la juventud tunera como continuidad histórica de la Revolución: “Los jóvenes estamos con Raúl porque estar con Raúl es estar al lado del deber y ser consecuentes con el momento histórico que vive la Patria”.

La Tribuna Antimperialista forma parte de un conjunto de iniciativas que se desarrollan en centros estudiantiles, laborales y comunidades de los ocho municipios de Las Tunas. Además de respaldar al líder de la Revolución, estas acciones denuncian la nueva falacia imperial y ratifican el compromiso con Cuba.

De esta manera, se respalda también la declaración del gobierno revolucionario del pasado 20 de mayo, que al denunciar la nueva patraña yanqui reafirmó el compromiso de Cuba con la paz y la firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa, reconocido por la Carta de las Naciones Unidas.

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