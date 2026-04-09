Pleno del Partido evalúa la producción de alimentos

Las Tunas.- La situación electroenergética del país ha impactado notablemente en la actividad agropecuaria por la escasez de combustible; sin embargo, la producción de alimentos se consolida en Las Tunas mediante la tracción animal, el uso de bioproductos y la paulatina incorporación de las fuentes renovables de energía para el riego de los cultivos y el abasto de agua al ganado.

Sobre el tema trató el pleno ordinario del Comité Provincial del Partido, en el que se mencionaron las experiencias de varios municipios, sobre todo en el fomento de los 14 polos que ya existen en el territorio, la atención a los productores líderes, la siembra de arroz y la crianza de peces en los embalses de las fincas.

En el análisis del tema fue evidente que se requiere mayor esfuerzo y compromiso por parte de los tenentes de tierras y ganado, a la vez que se destacó el valor de las movilizaciones populares y de los módulos pecuarios de los organismos que tienen potencialidades para ello.

No obstante, se reconocieron las deficiencias que limitan la producción de alimentos; por ejemplo, la existencia de más de 46 mil 400 hectáreas ociosas, el incumplimiento del programa de la malanga, las dificultades en la comercialización de frutas y el insuficiente protagonismo del movimiento nacional de la agricultura urbana, suburbana y familiar en patios y organopónicos.

En ese sentido, Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del órgano partidista, reflexionó sobre las injustificadas muertes de ganado mayor, el poco impulso a los proyectos de desarrollo local y la necesaria aplicación de la ciencia y la innovación para aprovechar las potencialidades de los ocho municipios tuneros.

Entre otros aspectos, el dirigente insistió en la calidad del proceso de contratación agropecuaria, el extensiónismo agrario, la importancia de la crianza de búfalos y el pago en tiempo a los productores, lo que responde a la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y a la satisfacción de las demandas de la población.

En el Pleno del Comité Provincial del Partido también se evaluó el impacto de las acciones para la reducción del déficit fiscal y los retos del actual año que implican cumplir las producciones físicas, los encadenamientos productivos y el fortalecimiento de la empresa estatal socialista.

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