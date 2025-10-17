Desarrolla Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas proceso de culminación de estudios

Las Tunas.- Más de 400 educandos de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas se someten a los exámenes de culminación de estudios en diez carreras de la Enseñanza Superior y siete Programas de Formación de ciclo corto.

En esta oportunidad los escenarios asistenciales de la Atención Primaria y Secundaria de Salud acogen estos cierres de año mediante el cual se entregarán nuevos profesionales al Sistema Nacional de Salud, declaró la doctora Yeixi Ávila Pérez, directora de Formación de Profesionales de la universidad médica.

Explicó que antes de realizar el examen a nivel de las brigadas se realizó la asamblea de ubicación laboral y de conjunto con el Departamento de Ingreso se proyectó la propuesta del vínculo laboral en dependencia de las necesidades de la provincia en los niveles de Salud y organismos como el Ministerio del Interior.

En el caso de los estudiantes de Medicina, Enfermería y Estomatología que hicieron su verticalización –añadió- pasarán directamente a hacer su especialidad en la atención secundaria mientras los estudiantes de Enfermería verticalizados en Medicina Comunitaria se insertarán en el Programa de Medicina Familiar, agregó Ávila Pérez.

Dentro de las 10 carreras de la enseñanza superior subrayó que se examinan 315 estudiantes, mientras en los programas que pertenecen al técnico superior de ciclo corto se presentan 88.

Tras culminar los exámenes este 18 de octubre la Universidad contará con egresados de Medicina, Enfermería, Servicios Estomatológicos, Bioanálisis Clínico, técnicos superior de ciclo corto de Análisis Clínico y Medicina Transfusional, Electromedicina, Radiofísica Médica, Rehabilitación Física e Imagenología, entre otros perfiles.

El venidero 31 de octubre se prevé la graduación de este grupo de educandos, entre los cuales se seleccionó un grupo de la carrera de Medicina que brindarán asistencia médica en otras provincias a solicitud del Ministerio de Salud Pública.

/lrc/

