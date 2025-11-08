8 de Nov de 2025

Recorre Amancio bandera conmemorativa por el Día de la Cultura Física y el Deporte

8 de Nov de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   3

Por: Giosber Pérez Tamayo. Periodista de Radio Maboas

Amancio, Las Tunas.- El campeón parapanamericano juvenil en la modaliad de 400 metros en Chile 2025, Aaron Marrero Escocia y el Olímpico Reinaldo Espinosa Colás, portaron la bandera simbólica por el aniversario 40 del Día de la Cultura Física y el Deporte.

Acompañados por trabajadores de este organismo del municipio de Amancio, realizaron un recorrido por la avenida Sergio Reynó, principal arteria de esta localidad del sur de Las Tunas, y continuaron por la céntrica calle A, hasta llegar a la Sala de Historia del Deporte.

Amancio, es el primer municpio de Las Tunas por donde comenzó el recorrido del estandarte y es la primera ocasión que la provincia gana la sede del acto nacional por el Día de la Cultura Física y el Deporte que se celebra cada 19 de noviembre en Cuba.

La celebración final tendrá lugar en la Plaza de la Revolución Vicente García el propio día 19 donde, entre otras actividades, se desarrollará una zarabanda gigante, la cual será dirigida por el amanciero Franki Vanegas Zamora.

 

/lrc/

Temas: 19 de noviembre - día de la cultura física y el deporte - Las Tunas

