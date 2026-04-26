Acogerá Las Tunas Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente

Las Tunas.- A partir de este 27 de abril la provincia de Las Tunas desarrollará la sexagésimo quinta Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente, bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”.

Esta importante acción sanitaria se realizará en las 14 áreas de Salud de la provincia para inmunizar mediante dos dosis a los niños de un mes de nacidos hasta dos años, 11 meses y 29 días, mientras se reactivará con una dosis a aquellos infantes de nueve años y 11 meses.

La primera etapa se efectuará entre este lunes y el sábado dos de mayo, con una semana de recuperación para aquellos infantes enfermos, o que por otra causa no puedan vacunarse, en tanto la segunda etapa se ejecutará entre el 15 al 20 de junio, con recuperación del 22 al 27 de junio.

En el actual calendario la campaña coincidirá con la vigésimo cuarta Semana de Vacunación de Las Américas y la decimoquinto Semana Mundial de Inmunización.

Desde el año 1962 Cuba eliminó la poliomielitis con esta exitosa práctica sanitaria que previene esta infección, que en su forma aguda causa inflamación en las neuronas motoras de la médula espinal y del cerebro, causante de problemas neurológicos y con vía de transmisión fecal-oral o a través del agua y los alimentos contaminados.

En las Américas la Poliomielitis fue la segunda enfermedad prevenible por vacunación eliminada en 1994, la antecedió la erradicación de la viruela en 1971, y la precedieron la eliminación de la rubéola y del síndrome de la rubéola congénita 2015, y en 2017 del sarampión.

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