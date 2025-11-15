Laureado galeno de Las Tunas en Jornada Nacional de Toxicología

Las Tunas.- Como parte de la XXI Jornada Científica Nacional del Centro Nacional de Toxicología, efectuada en Cuba, el doctor Alejandro Mestre Barroso, del Hospital Provincial General Docente Ernesto Guevara de la Serna, resultó reconocido por sus aportes a dos estudios que merecieron la categoría de Relevante.

En esta oportunidad Mestre Barroso participó como parte de una comitiva del territorio en este certamen, en el cual se presentó en cuatro líneas de investigación: una enfocada a la Ecotoxicología, dos vinculadas a la Toxicología Clínica y otra a la Toxicología desde la docencia, obteniendo dos premios.

El especialista de Las Tunas comentó que tuvo la satisfacción de que laurearan entre las 65 investigaciones principales presentadas las investigaciones de su autoría Ingestión de plantas abortivas con la visión desde la toxicología y Estrategia de intervención para el reconocimiento de la especialidad de Toxicología en la provincia de Las Tunas.

Agregó que esta última investigación tuvo una excelente aceptación y ahora con la intención de implementarla como una estrategia nacional y guía ante la promoción de la especialidad a nivel institucional a partir del contexto actual cubano.

Mientras explicó que el trabajo de plantas con fines abortivos sobresalió por ser el primer trabajo con el enfoque de una caracterización de la situación y los diferentes mecanismos tóxicos involucrados en este tipo de ingestión, sobre todo la letalidad y las complicaciones que provocan a la madre y su posterior calidad de vida.

La provincia de Las Tunas contó con la representación en la Jornada de dos especialistas en Medicina Familiar, uno en Toxicología, tres estudiantes de Medicina y un estudiante de Bioanálisis Clínico, una oportunidad para visualizar la trascendencia de la especialización en la Toxicología Analítica y su fomento en el país.

